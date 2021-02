Myers, en diálogo con la cadena CBS, relató que sufrió el derrame después de que se levantó en la noche para ir al baño. Una vez intentó dar el primer paso, se cayó y no pudo levantarse.

El heroico acto del pastor alemán le permitió a Myers llamar al número de emergencia y hasta le lamió la cara para evitar que se durmiera mientras esperaba a la ambulancia.

Mientras hablaba con esa cadena, a Brian Myers se le aguaron los ojos y dijo que cuando habla de esta historia, se emociona, pues fue hace poco, unas semanas, que adoptó a Sadie del refugio Ramapo-Bergen Animal.

“Mientras estaba colapsado, Sadie nunca se fue de su lado. Ella lamió su cara para mantenerlo despierto, y ayudó a arrastrarlo a través de la habitación hasta su teléfono móvil. Sadie fue la única razón por la que Brian pudo pedir ayuda. Esta vez, Sadie le dio a Brian una segunda oportunidad en la vida”, escribió el refugio de animales en su cuenta de Facebook.

Sobre esto, Myers reflexionó y se preguntó, quién salvó a quién. “La amo más de lo que puedo expresar. Ella estuvo ahí para mí en un momento de crisis y supo instintivamente qué hacer de alguna manera. No me habría levantado del suelo si ella no estuviera allí para mí”, agregó el hombre a CBS.