El video de las irresponsables declaraciones del hombre se viralizó en redes sociales, con bastantes burlas y críticas por su postura ante la existencia del coronavirus.

Una periodista lo abordó y le preguntó si no le daba comer en la calle. Ahí llegó la primera frase desubicada del hombre. “En el COVID no creo. Nada de esto es real, nosotros no existimos, todo esto es un pasatiempo”, aseguró el ciudadano.

Después, el incrédulo tomó como referencia unas declataciones de Jim Carrey para ampliar su ‘argumentación’ de por qué el coronavirus, supuestamente, no existe.

“Pienso que Jim Carrey tenía mucha razón cuando decía que nada de esto es verdad, simplemente estamos atrapados en un cuerpo y estamos viviendo el momento”, agregó el hombre, que con esa declaración hizo que el actor se volviera tendencia en Twitter durante la mañana de este martes.

En el final de la entrevista, la reportera le preguntó: “¿Por eso tampoco usa tapabocas?”. La respuesta del hombre fue la cereza que le faltaba al pastel de sus declaraciones: “No, yo no apoyo ese movimiento ‘illuminati’”, concluyó.

Como era de esperarse, miles de usuarios en redes sociales se están burlando de lo que dijo el ciudadano sobre el coronavirus y otro tanto está haciendo reflexiones invitando a que se tome con seriedad la enfermedad, sobre todo ahora que se viven las peores semanas desde su llegada al país.

A continuación, el video que se viralizó en las últimas horas: