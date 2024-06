Por: IMPACTO NEWS

El correr de las manecillas del reloj es al tiempo una cuenta regresiva para Gloria Espinosa, barranquillera de 49 años que decidió no dejar de celebrar su cumpleaños número 50 y adelantó el festejo con el fin de vivirlo con sus seres queridos, en medio de una resignada, pero calurosa despedida.

Su esposo, hijos, demás familiares y amigos la acompañaron el pasado miércoles 26 de junio en la Cantina La María, en el norte de Barranquilla, durante un evento en el que, pese a las circunstancias, no reinaron las lágrimas, por el contrario, los protagonistas fueron los abrazos y las sonrisas.

A Gloria le dijeron hace pocos días que le quedaban menos de dos meses de vida, exactamente, de tres a seis semanas.

“En 2012 me empezó un liposarcoma mixoide, me operaron, pasaron siete años, juiciosa, cada seis meses en control y todo muy bien hasta diciembre de 2020, en 2021 empezaron las quimios, las radioterapias, ya no las podía parar. Con el pasar del tiempo mis tratamientos ya no me estaban funcionando, desde agosto del año pasado intentaron con un protocolo nuevo y tampoco funcionó”, relató sobre la travesía que ha vivido luchando contra el cáncer.

Fue un fuerte malestar el que llevó a Gloria a la clínica y allí le dieron la noticia: “Hace una semana me dijeron que tenía de tres a seis semanas de vida, que tengo cinco tumores, el más grande de 26 centímetros y el más pequeño de 13, me están afectando el vaso, la vena ilíaca, los ovarios, el colon, el riñón. El pasado lunes que me empezaron los dolores pensé que era porque había comido queso, me fui a la clínica, me hicieron un TAC, se reunió una junta médica con un cirujano, oncólogo, la de cuidados paliativos y demás, y decidieron decir que no había nada que hacer”.

“Me dio chance de organizar mi velorio”

El 17 de octubre esta valiente barranquillera estaría de cumpleaños, pero como, según el diagnóstico, su vida no se prolongaría hasta esa fecha, ella decidió no quedarse con el deseo de celebrar sus 50 años, una fiesta un tanto particular que no todos se atreverían a experimentar, la fiesta adelantada del “último cumpleaños”, la cual marca el final de una lucha contra el cáncer y el inicio de un adiós aceptado.

“Como no me va a dar chance, mis amigas sabían que quería celebrarlo, por eso organizaron todo, fueron como 140 personas, creo que ha sido el momento más especial de mi vida, todos querían tomarse fotos conmigo porque sabían que serían las últimas. Estoy tan tranquila, estoy contenta de irme y le he pasado esa tranquilidad a mis hijos, ellos estaban ahí disfrutando, la pasaron delicioso, en ningún momento hubo lágrimas”, contó.

Además de esa celebración, son varios pendientes los que ha cumplido esta mujer que irradia alegría, incluso en los momentos más difíciles, mientras espera que la morfina haga efecto y aplaque sus dolores:

“Me dio chance de organizar mi velorio, no quiero que vayan a la funeraria sino que al día siguiente hagan un compartir y ya estoy haciendo un video, que quiero que lo proyecten ese día, para que allí vean mi historia. También, estoy dejando unos videitos para mi hijos, los cuales quiero que vean el día en que se casen, están guardados en una memoria con un lazo. Dios me dio chance de organizar todo, hasta de pagar mis deudas, tengo una limitación en la pierna, utilizo un bastón y no es tan fácil mi desplazamiento, pero me recogen mis amigas, me llevan. Solo tenía un deseo que no logré cumplir, ir a Europa, he estado de quimio en quimio, no obstante, eso no me queda como frustración”.

Despedirse de sus familiares y amigos

Gloria Espinosa vivió su infancia en Las Delicias, posteriormente, residió en La Cumbre y en Riomar, barrios que no quiso dejar de mencionar en homenaje a sus vecinos y a las personas que le brindaron su amistad. Actualmente, reside en Altos de San Vicente.

Espinosa estudió la primaria en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, el bachillerato en el Buen Consejo y se graduó como administradora de empresas en la Universidad del Norte. Tuvo dos hijos: Nicolás, quien hoy en día tiene 25 años, y Juan, de 27 años de edad.

“Yo los he venido preparando, aunque a quien le ha sido más difícil es a mi esposo, él no es el papá de mis hijos, ya que nos separamos y nos volvimos a encontrar en 2018, pero ha sido la persona más incondicional conmigo, no ha parado de llorar, le ha afectado mucho aunque trate de disimular, le costó ir a la fiesta”, confesó.

Al evento también asistieron el padre de Gloria, la esposa de este y muchas amistades que han sido un pilar fundamental para ella. “Por diferencias, hace un año no veo a mi mamá y a mi hermana, pero mis amigas se han convertido en la familia que he podido escoger a lo largo de mi vida”, dijo.

Aunque suene difícil, este es un camino que ella ha decidido recorrer con tranquilidad. “Estoy más preparada para irme que para quedarme porque han sido años de lucha, de entrega, dedicación pero ni siquiera soy yo, mi cuerpo dice: ‘Ya está bueno’, ya tengo todo como morfina. Ese día de la fiesta estaba bien, ayer estaba un poquito mal, hoy tengo más dolores y debo tener cuidados paliativos en casa, aunque no me quiero morir aquí, sino en un hospital. No me digan que la última palabra la tiene Dios porque lo tengo más que claro y sé que esta es su última palabra. Le pedí calidad de vida y hasta el día de hoy la he tenido, le pedí que el día que me empezarán los dolores ya era mi tiempo de irme y así ha sido“, finalizó, queriendo que la recuerden como una persona que sonrió y amó a sus seres queridos hasta sus últimos días.

