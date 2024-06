Para nadie es un secreto que Céline Dion ha pasado unos meses muy complicados después de ser diagnosticada con una enfermedad llamada Síndrome de la Persona Rígida. Al parecer su salud no se encuentra nada bien y así lo confirmó su hermana a finales del 2023.

En esa oportunidad, Claudette Dion le contó al medio canadiense ‘7 Jours’, que la cantante “trabajaba mucho, pero no tenía control de sus músculos”, razón por lo que ya no podía cantar, sin embargo, en el documental sobre su vida, llamado ‘I am: Céline Dion’ ella misma confirma que, sea como sea, retomará su pasión.

Un tema que se ha convertido en noticia tiene que ver con parte de la filmación, ya que la intérprete empezó a tener una crisis y esta fue registrada en su totalidad con las cámaras. Aunque la intención inicial no era compartirlo, la artista dio su autorización.

Sin duda este es el momento más vulnerable de la artista y, de hecho, ha conmovido a muchos e impresionado a otros, quienes le han enviado mensajes de aliento a través de sus redes sociales, donde ha compartido algunos anuncios de su salud.

Heartbreaking footage from Céline Dion’s new Amazon Prime documentary ‘I Am: Celine Dion’ shows the star suffering from a seizure amid her battle with Stiff Person Syndrome.

The star insisted on keeping the footage in the documentary to show viewers the difficulty of living… pic.twitter.com/SxK090PTk0

— Oli London (@OliLondonTV) June 26, 2024