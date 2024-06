‘Masterchef celebrity’ 2024 lleva varios días de emisión y una de las cosas que más gusta a los televidentes del programa es la forma en que lo conduce la presentadora Claudia Bahamón, que se ha ganado su reputación en esta producción y otras del canal.

(Vea también: Así es la grave afección que le dio a Chris Carpentier; ¿por qué no está en ‘Masterchef’ 2024?)

Un dato poco conocido de la también empresaria y modelo es que tiene un padecimiento crónico del cual no se conoce muy bien su origen, pero que ya la ha mandado directo al hospital.

¿Qué enfermedad está sufriendo Claudia Bahamón?

Y es que en sus historias de Instagram ella contó que desde hace más de 15 años tiene un dolor crónico en el cuello, el cual además le causa adormecimiento en varias partes del cuerpo.

“Se me duermen los brazos hasta las manos y la pierna derecha. Hace mes y medio me hice una intervención en la cervical que no me sirvió para nada”, dijo en medio de una dinámica en la que tenía que contar 10 datos aleatorios sobre ella.

Y aunque esta es una situación que puede deberse al estrés momentáneo, si ocurre de forma recurrente también puede ser signo de una afección que requiere mayor atención.

Lee También

¿Qué enfermedad puedo tener si me duele mucho el cuello?

El dolor de cuello puede ser causado por una lesión, una caída de una escalera o un latigazo cervical debido a un accidente. Sin embargo, algunos problemas menos comunes, según el portal especializado Cigna Healthcare, son:

Infección en el cuello.

Estrechamiento del conducto vertebral en el cuello, llamado estenosis espinal cervical.

Artritis reumatoide.

¿Cómo quitar el dolor crónico del cuello?

En primer lugar, es necesario que tenga en cuenta que este síntoma puede representar varios problemas y por eso es importante que si el dolor se muy recurrente o fuerte, asista al médico.

Estos son varios métodos que se pueden usar para aliviar el dolor:

Mantenga una buena postura .

. Use una almohadilla térmica a temperatura baja o media durante 15 o 20 minutos cada tres horas.

a temperatura baja o media durante 15 o 20 minutos cada tres horas. Haga estiramientos del cuello guiados por un fisioterapeuta, quiropráctico o un médico osteópata.

*Este contenido está redactado poniendo atención a fuentes confiables en salud, pero no representa bajo ningún caso la opinión de un experto. Para obtener información especializada consulte con su médico.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.