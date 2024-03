Por: Q'HUBO MEDELLÍN

Pese a que el fuerte de Claudia Bahamón es presentar y modelar, desde hace un tiempo la oriunda de Neiva, Huila, ha manifestado su interés por afrontar uno de sus mayores miedos en la vida: hacer kitesurf.

Este es un deporte acuático en el cual la fuerza del viento es el motor de quien lo practica y donde se debe utilizar una cometa y una tabla para poderse impulsar sobre el agua. Cabe mencionar que esta actividad se puede realizar en mares agitados, olas grandes o simplemente en lagunas calmadas.

Así las cosas, el pasado 9 de enero, la arquitecta por medio de un video que compartió en Instagram mostró la manera en que, al lado de su familia cayó en varias oportunidades tratando de mantener el equilibrio en la tabla. “Caerse tan importante como levantarse. Pregúntenos si estamos adoloridos”, escribió la presentadora quien desde ese momento ha compartido sus avances en este deporte.

En los últimos días, Bahamón preocupó a sus seguidores al contar que había sufrido un accidente en el que se lastimó una cadera y terminó con una lesión en un pie.

“Siempre pensé que haciendo kite todas nos veríamos igual de sexy a Natalia García, pero me atropelló la realidad. Lo siento, amigos, es lo que hay y ya me resigné. Terminé con cortada en el pie, todos los revolcones posibles, bajé nuevamente el nivel del mar de tanto tragar agua, incapacitada de cintura, golpe de tabla en el cachete [con morado y que tal] en fin, menos mal mis talentos son muchos pero este ya no fue”, expresó.

Y agregó: “Aunque, ojo, lo seguiré intentando, lo juro, porque esta espina me la saco porque me la saco. Expectativa vs. realidad. Pd: En serio parezco tortuga ninja pagando servicio militar. Doctora Lina Llanos, ¿viste? Todo por cuidarme la piel”.

Claudia Bahamón hizo esa publicación junto a una galería de imágenes y videos en los que se le puede ver practicando kitesurf.

