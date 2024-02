Claudia Bahamón tuvo una conversación con los exparticipantes de ‘Masterchef Celebrity’, Frank Martínez, Mauricio ‘Chicho’ Arias y Adrián Parada en el programa de YouTube ‘Monólogos sin propina’.

En dicha conversación, la opita comentó sobre la realidad de los matrimonios que se viven actualmente.

El comediante Frank Martínez le preguntó: “¿Cómo hace uno para mantener un matrimonio de 19 años?” Ella le respondió: “Ni, pinche idea, es difícil”.

Martínez volvió preguntarle: “¿Cuál es el ‘tip’ para mantener una convivencia en pareja después de 19 años de matrimonio? ¿No se siente como un secuestro a plazos?” Bahamón respondió: “El consejo es tener paciencia”.

Según la presentadora, el problema en los matrimonios radica en que la pareja continúa reclamando por cosas que ya han quedado en el pasado.

“Ya no tiro como antes, no tengo esa agilidad mental que antes, me duermo fácilmente. No me apetece ir al cine a diario ni ver tres películas seguidas. Así que, por favor, no me reproches. Estas son las nuevas reglas; uno tiene que volver a empezar para que funcione. Por eso, el matrimonio está mal diseñado”, señaló Bahamón.

“Entonces, ¿una ‘divociatón’, Claudia?” Le preguntó Martínez a Bahamón, pero ella respondió con firmeza: “No”.