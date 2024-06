‘Masterchef celebrity’ 2024 acaba de comenzar en Colombia y muchos ya están pendientes de este ‘reality’, que dejó como ganadora a Carolina Acevedo el año pasado. Pero sin duda Chris Carpentier es uno de los integrantes de este programa más recordados y esta es la primera edición que se hace sin él.

(Vea también: La verdadera relación entre Claudia Bahamón y la nueva jurado de ‘Masterchef Celebrity’)

El chileno se ha ganado el amor de muchos colombianos y por eso su vida personal se ha vuelto motivo de conversación en Colombia. Y es que la mayoría de personas ignoran la afección que tuvo que atravesar el chef y que fue grave en su momento.

En el programa ‘Yo, José Gabriel’ contó que el estrés y el exceso de trabajo conllevaron a que se pareja decidiera separarse de él. Entró en crisis económica, no le salían contratos y tuvo que cerrar su restaurante por problemas con el terreno.

Todo esto junto le causó una parálisis en todo el cuerpo. Solo podía mover los ojos. Sin embargo, poco a poco fue recuperando su movilidad y se pudo recuperar de ese duro episodio.

¿Qué provoca la parálisis, incidente que le pasó a Chris Carpentier?

Según el portal especializado del Gobierno de Estados Unidos, Medline Plus, es la pérdida de las funciones musculares en parte de su cuerpo. Ocurre cuando algo funciona mal en la transmisión de los mensajes entre el cerebro y los músculos. Las parálisis pueden ser totales o parciales. Puede ocurrir en uno o en ambos lados del cuerpo.

La mayoría se deben a derrames o lesiones, como las lesiones de la médula espinal o una fractura en el cuello. También pueden estar causadas por la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedades autoinmunes, como el síndrome de Guillain-Barré.

De igual forma, el portal del Centro Médico Especializado Osi señala que hay relación entre el estrés y la parálisis, aunque la más recurrente es la facial. De hecho, las emociones fuertes y negativas son uno de los detonantes más recurrentes de este padecimiento.

Lee También

¿Qué pasó con Chris Carpentier de Masterchef?

El chef chileno hizo un ‘live’ y aclaró su situación en el ‘reality’:

“Cuando terminó ‘Masterchef’, fueron once años difíciles porque estuve solo aquí en Colombia y dejé a mi familia en Chile. Me enfrenté a temas emocionales, que se vieron reflejados en mi cuerpo, yo no podía ni siquiera caminar hacia el atril. Muchas cosas no se ven en el programa; pero Claudia tenía que acercarme los cubiertos porque el dolor que sentía no me permitía agacharme”.

Luego, comentó que no podía comprometerse con una nueva temporada, porque no estaba dando su 100 %. “Cuando me comprometo, lo hago con todo, y no estaba en posición de hacerlo para esta edición del ‘reality’. Con mucha tristeza, no pude continuar”, concluyó.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.