Claudia Bahamón había sido la única mujer en el grupo de producción durante mucho tiempo, pues estaba Nicolás de Zubiría, Rausch, y Carpentier, así que, básicamente, era la más consentida del programa.

(Vea también: “Desearía enamorarla”: Alejandro Estrada, flechado por la mujer más difícil de ‘Masterchef’)

Sin embargo, con la salida del chileno, el programa colombiano decidió llamar a Adria Marina, quien también es muy reconocida por estos formatos en México y Telemundo.

La belleza de la mujer dejó con la boca abierta a más de un competidor, sobre todo a Alejandro Estrada, quien quedó casi que botando la baba cuando la vio entrar con un vestido rojo en el primer capítulo.

En una entrevista para revista Semana, Marina comentó qué fue lo que pasó cuando Bahamón se enteró de que ella llegaría a complementar el equipo de Colombia.

“Cuando Claudia supo que yo iba a estar por acá, agarró su teléfono y me habló por videollamada feliz y contenta y me dijo que ya quería que firmara para poderme hablar. Me dijo que estaba feliz de recibir a una mujer en el programa y que hiciera parte del formato porque, no sé por qué, pero es la primera vez que una mujer está en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ como jurado”, contó la mexicana.

(Vea también: Quién es Vicky Berrío, de ‘Masterchef’, la actriz que intimidará al chef Jorge Rausch)

Por lo que se le ha visto en televisión, las dos han tenido una buena química al aire y se llevan muy bien.

“Para mí no hubo nada más bonito que eso porque, en realidad, yo no conocía a Claudia en persona, pero eso fue como ‘wow’, fue muy hermoso”, concluyó.