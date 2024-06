Claudia Bahamón, que antes le dio cariño a un concursante en ‘Masterchef’, ahora se vio en una situación llamativa durante la prueba que se llevó a cabo entre cuatro equipos.

Los jurados del ‘reality’ lideraron tres de esos grupos, mientras que para el restante se tomó una determinación que puso a la conductora en una situación poco convencional.

La presentadora quedó a cargo de la capitanía del equipo verde con Ilenia Antonini, Franko Bonilla, Dominica Duque y María Fernanda Yepes, aunque tuvo una sorpresa con esta última porque buscó una segunda opción.

“Me entero de que voy a cocinar porque a Nico se le ocurrió esa gran idea”, afirmó la conductora en el tercer capítulo de ‘Masterchef’ en 2024, donde después le pidió ayuda a la chef mexicana Adria Marina para confirmar que sus instrucciones eran correctas.

De hecho, los dirigidos por Bahamón quedaron encargados de cocinar mondongo, por lo que lo primero que ella indicó fue picarlo en cuadros pequeños, instrucción que la jurado luego le dijo que fue buena medida.

“Dicen que estoy dirigiendo, pero siento que estoy en la inmunda”, advirtió la presentadora ya que no tenía la opción de cocinar con su equipo ni de probar las preparaciones.

No obstante, se llevó una sorpresa al darse cuenta que María Fernanda Yepes, que ya lloró esta temporada, se la jugó por una segunda opción aparte de las instrucciones que ella dio.

“María no confió en mí nunca, lo cual me pareció muy divertido. Desde el inicio ellas tenían plan B”, aseguró la capitana, que agregó: “Todo bien, al final a mí no me van a poner delantal negro”.