Este miércoles 19 de junio se llevó a cabo el segundo reto del ‘reality’ de cocina del Canal RCN, el cual consistió en hacer una preparación que tuviera una de las partes del pollo. Paola Rey, ganadora de la primera prueba, designaba las partes a las nueve parejas que se conformaron.

En total, cada grupo tenía 60 minutos para cocinar lo que quisieran, teniendo en cuenta que a algunos les tocó las patas del pollo, a otros la cabeza, a otros el corazón, entre otros.

Al comediante Gabriel Murillo y a la actriz Carolina Cuervo les correspondieron los corazones y dejaron volar su imaginación para preparar un plato que les gustara a los jurados: lo llamaron ‘Corazón valiente’.

Al pasar al frente, la primera en evaluarlos fue la chef Adria Marina, que es la nueva jurado del programa, y los llenó de buenos comentarios. Luego, Jorge Rausch pasó a dar sus apreciaciones y allí el comediante comenzó a hacer comentarios un poco pesados.

—¿Está soltero?— le preguntó Rausch.

—Sí señor, soltero— respondió Murillo.

—¿Por qué?— indagó el chef.

—Porque Claudia [Bahamón] está casada y ahí no se puede hacer nada… Perdón— contestó en tono irónico el participante.

De hecho, el humorista cayó en la cuenta de lo que dijo y admitió que no eran las palabras que quería usar.

“Después de que lo dije, dije ‘qué me pasa, eso no es posible’ […] Qué igualado”, reconoció.

Pero allí no quedó todo, pues cuando pasó a evaluarlos Nicolás de Zubiría y allí volvió a lanzar un comentario que no cayó muy bien.

—¿Cómo procesaron el puré?— preguntó el juez.

—No, es que no es puré, es crema de papa criolla— contestó el comediante.

—No metan el puré en un procesador— comentó el cartagenero.

—No, es que no es puré, es crema. Tiene que aprender a escuchar, chef, porque nosotros claramente dijimos crema— respondió Gabriel Murillo.

Esto no le gustó mucho al chef cartagenero, quien inmediatamente reaccionó.

—Okey, ¿la quieren jugar así? ¿Jugamos, papito? — preguntó en tono serio.

—No, no, tranquilo— contestó el humorista un poco apenado.

—Venga, aquí estamos en serio. ¿Lo procesaron o no? Ya saben que eso no se procesa. Quédense en cómo hacer un buen puré— concluyó el jurado.

La reacción del chef sorprendió a Murillo, quien después admitió ante la producción que se había pasado con el comentario.

“Me estoy pasando con Nicolás, ¿no? La embarré feo, feo, feo. Uy, me pasé. Tengo que aprender que cuando estoy en pareja me tengo que controlar más. Cuando esté solo es mi responsabilidad y yo veré qué hago y si me paso, pues me paso y ya”, explicó el comediante sobre lo ocurrido.