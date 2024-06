La gran final de ‘La casa de los famosos’ llegó luego de cuatro meses de haber estado al aire y muchos encontraron la persona o el equipo con el que sintieron más afinidad, teniendo en cuenta que todos los participantes tienen una personalidad diferente.

(Vea también: Karen Sevillano, ganadora de ‘La casa de los famosos’ 2024; algunos no parecen contentos)

Al final, solo quedaron Karen Sevillano, Julián Trujillo, Miguel Melfi y Sebastián González, dos de cada equipo (galáctico y papilla). Sin embargo, Karen Sevillano fue quien se llevó los 400 millones de pesos y Trujillo quedó en segundo lugar.

Pero dicha votación no pareció convencer a los televidentes, por lo que muchos dijeron que se trataba de trampa o de una final arreglada por el canal.

Ante esto, varios usuarios en Internet se manifestaron y aseguraron que iban a darle un castigo a RNC:

“Lástima, es un formato bueno, con verdaderos famosos, pero no lo vería, el canal me decepcionó”, ““lo siento, pero no me lo veré, es bueno el programa, pero siempre este canal premia a la gaminería y patanería”, “toca castigar a RCN por lo que le hizo a Julián, nadie vea MasterChef”, “qué pena, no lo veré. Va y nos pasa otra vez y gana el ‘bullying’”, afirmaron algunos en Twitter.

(Vea también: Buena noticia para los seguidores de ‘La casa de los famosos’; dieron importante anuncio)

Y es que algunos televidentes son bastante pasionales, por lo que sintieron como una mala jugada el hecho de que haya ganado una persona como Sevillano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la creadora de contenido tiene dos millones de seguidores en redes sociales, por lo que cuenta con un gran respaldo que la ayudó a llevarse el primer puesto.