La chef mexicana Adria Marina ha viajado a varias partes del país para degustar los mejores platos colombianos y así dar su veredicto final de los postres que derriten a la mexicana.

(Vea también: Salió ‘Rating’ de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, pero no le alcanzó para pasar a Caracol)

“Me han sorprendido los participantes. La mayoría comenzó con un buen nivel, pero a medida que pasó el tiempo ha sido espectacular, están estudiando y han evolucionado y eso me encanta que se vayan de cierta manera de mi profesión”.

Por otro lado la ‘chef mamacita’ dijo: “Cuando llegué al país me la he pasado comiendo, amo la gastronomía colombiana, y he comido más cosas que los mismos que viven aquí”.

Marina ha viajado por la mayoría lugares del país y en cada pueblo ha podido degustar de la gastronomía del lugar, desde el queso, postres y bebidas.

Adria Marina, chef de ‘Masterchef’, da sus tres platos favoritos de Colombia

La chef mexicana Adria Marina comentó:

“Voy a decir que es mi postre favorito, que no es un plato, es el queso con bocadillo, me parece lo más espectacular. Es más, el bocadillo con todo lo que me dan me fascina”.

Por otro lado, contó: “Me encanta el ajiaco con las alcaparras, no es muy común ver mezclar un caldo con alcaparras y crema de leche”.

Lee También

Por último, dijo que su tercer plato favorito sería el cocido boyacense. “Es delicioso, su salsa amarilla, los tubérculos, y las carnes es delicioso, soy una comelona”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ADRIA MARINA (@adriamarina)

¿Cuántos restaurantes tiene Adria Marina?