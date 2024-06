El pasado lunes 17 de junio, William Omar Landrón Rivera —conocido artísticamente como Don Omar— anunció en sus redes sociales que padecía cáncer. Sin embargo, un día después también compartió con sus seguidores que lo había superado luego de someterse a una cirugía exitosa.

La noticia conmocionó a sus fanáticos y a la comunidad artística, pero la rápida recuperación del cantante también provocó gran alegría y alivio. Lo que fue toda una incógnita fue el tipo de cáncer que padecía el cantante, pero este fue revelado en las últimas horas por el periodista Raúl de Molina en el programa ‘El gordo y la flaca’, de Univision.

¿Qué cáncer tenía Don Omar?

En el programa de este martes, el comunicador aseguró que recibió una llamada del artista puertorriqueño, quien le confirmó que ya se sentía mucho mejor y que se encontraba en recuperación.

“Ayer tuve una gran alegría cuando me entró un texto y a los dos minutos una llamada de Don Omar para decirme que había salido bien de su operación, una operación que duró 4 horas, y que ya se sentía bien”, mencionó el periodista.

En medio de sus explicaciones, De Molina reveló que el cantante sufrió cáncer de riñón, enfermedad que él también tuvo hace varios años.

“Me doy cuenta de que lo que estaba sufriendo Don Omar es exactamente lo que me pasó a mí y yo no sabía si me iba a morir o no, cuando me dijeron que tenía cáncer en el riñón. A mí me quitaron un riñón hace 19 años atrás con cáncer”, explicó el comunicador.

Luego, agregó: “Hablando con Don Omar, me dijo que le quitaron el riñón izquierdo, así que desde este programa te mandamos los mejores deseos”.

¿Qué es el cáncer de riñón?

El cáncer renal se origina en el riñón y también se denomina carcinoma de células renales (RCC). Este cáncer empieza cuando las células en el riñón crecen de manera descontrolada y sobrepasan en número a las células normales, según menciona la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

Las células cancerosas en el riñón a veces pueden viajar a los huesos y crecer allí, lo que es conocido como metástasis. Las causas que podrían provocar cáncer de riñón son:

Fumar: el tabaquismo es el principal factor de riesgo del cáncer de riñón. Las personas que fuman tienen un riesgo dos o tres veces mayor de desarrollar cáncer de riñón que las personas que no lo hacen.

el tabaquismo es el principal factor de riesgo del cáncer de riñón. Las personas que fuman tienen un riesgo dos o tres veces mayor de desarrollar cáncer de riñón que las personas que no lo hacen. Obesidad: las personas obesas tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de riñón que las personas que tienen un peso saludable.

las personas obesas tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de riñón que las personas que tienen un peso saludable. Presión arterial alta: l a presión arterial alta es un factor de riesgo del cáncer de riñón.

a presión arterial alta es un factor de riesgo del cáncer de riñón. Antecedentes familiares de cáncer de riñón: las personas con antecedentes familiares de cáncer de riñón tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.

las personas con antecedentes familiares de cáncer de riñón tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Edad: El riesgo de cáncer de riñón aumenta con la edad. La mayoría de los casos de cáncer de riñón se diagnostican en personas mayores de 60 años.

