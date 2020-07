green

La decisión que tomaron de llenar el carro de mercado con licores ‘premium’, en lugar de alimentos o, en su caso, pañales y leche para el bebé que esperan y que nacerá aproximadamente en febrero, dividió las opiniones de los internautas.

Sin embargo, según contaron en una charla con Pulzo, sus familiares entendieron su manera de actuar: “Están muertos de la risa. Nos dicen: ‘Ustedes con su mentalidad, imagino que iban a hacer eso, ¡qué cuento!’”, dijo Yessieth cuando se le preguntó por la opinión de sus allegados. “La gente que nos conoce sabe que uno tiene como mente de emprendedor y todo el cuento”, agregó la pareja de Brayan este lunes.

Sin embargo, Yessieth reconoció que no todo han sido palabras de aliento y apoyo: “También hay gente que está en contra, que nos dice que nos dieron la oportunidad y, prácticamente, ‘nos cogimos el brazo entero’”.

Por el lado de los cercanos de Brayan, la decisión generó fue una duda muy coherente, por su estilo de vida: “A mí lo único que me decían era: ‘¿Y por qué trago, si usted no toma?’ Yo no tomo, la verdad, ella tampoco… y ahora menos”, contó Velásquez a este medio, pero confesó que “como buen colombiano” sí destapó una botella de aguardiente para darle la probada.

A pesar del revuelo, las entrevistas y un inusual reconocimiento de sus vecinos, Brayan y Yessieth se están tomando su tiempo para evaluar posibilidades, pues aún no sabe si montarán una licorera dentro del mismo local en el que tienen su barbería o venderán las botellas de trago a un buen postor para con el capital emprender algún otro sueño.

A continuación, el video en el que le contaron a Pulzo cómo se ganaron el premio, detalles de su decisión de ir por licor y las reacciones de sus familiares: