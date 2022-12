Hoy en día las personas tienden a celebrar cualquier logro, fecha especial u ocasión que se presente, como los 15 años, una celebración tradicional en la que se festeja la llegada de la adolescencia de las jóvenes, dando sus primeras joyas de verdad, su primer baile y maquillaje.

Un chico quiso romper con estereotipos de género y festejar sus 15 años, como comúnmente se le celebra a las adolescentes en varios países. A través de un video compartido mostró toda la logística y preparación de la reunión, desde la elección del traje como los adornos y un grupo de cumbia conformado por mujeres con coreografía y todo.

La familia del quinceañero decidió poner unas lonas en un patio, mesas, sillas y manteles para darle la bienvenida a todos los invitados, todo fue costeado por su hermana y su madre e incluso se ven algunas tomas donde posa al lado de su madre en la iglesia, con sus padrinos y con el grupo de cumbia.

También mostró su sesión de fotografías y algunos momentos de la fiesta, donde se ven los invitados disfrutando de la celebración, pero el instante más emotivo fue cuando se encontraba vestido de charro y bailando con su madre en la pista, pues lloró, además el chico aseguró: “Me ganó el sentimiento”, de igual manera bailó con sus bailarinas quienes le pusieron la medalla de 15 años.

El video ya cuenta con más de 15 millones de vistas y los comentarios no se hicieron esperar: “Rompiendo estereotipos, que perfecto, ameee”, “si dios quiere así le festejaré a mis niños y a la niña ni se diga, eso si ellos quieren fiesta”, “que lindo, ojalá más hombres se animaran a celebrar sus 15”, “Mi hijo tiene 9 y yo ya pienso en su fiesta de 15, no porque sean hombres no van a disfrutar. Felicidades”.