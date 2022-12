Una mujer compartió dos videos uno donde se visualizan dos hombres caminando cogidos de la mano, pero lo que más sorprendió a los internautas fue que la mujer aseguró que se trataba de su novio siéndole infiel con su propio hermano.

La mujer indicó: “Viví engañada 20 años, ahora entiendo porque se me desaparecía mi ropa y pretextos de viajes. El de negro es mi esposo y el otro mi hermano”.

El primer video ya cuenta con mas de 3 millones de vistas y dejó asombrado a más de un seguidor, quienes le solicitaron que grabara un ‘story time’ mostrando como se dio cuenta de la infidelidad, pero resaltaron algunos comentarios que coincidían con que ahora ya debían cuidarse hasta de sus propios hermanos.

En el segundo video la mujer reveló que muchos se habían burlado de ella porque su esposo la había engañado con su hermano, pero ella por su parte aseguró que ya no le importaba lo que pensara la gente, aparte afirmó que luego de haber descubierto la infidelidad sacó las cosas de su esposo y su familiar a la calle.

“Me da ya igual, todo mundo se esta riendo ahorita de mí, parece gracioso que tu marido se acueste con tu hermano y salga con él… duele mas por el tema familiar porque a mi esposo lo puedo cambiar, duele un rato y ya, pero a mi hermano como lo cambio, como cambias a tu familia”.

Pero esto no es todo, pues la chica confesó que no ha sido la primera vez que su hermano le quita su pareja, la primera vez fue cuando tenía 17 años, pero nunca imaginó que la historia se repetiría con su esposo, lo cual dijo: “Me volvió a pasar, pero ya con mi esposo, con mi marido de años … yo soy una persona que trabaja mucho y me he ido de viaje muchas veces y los he encontrado enfiestados a ellos dos y con otros amigos también, pero pues yo no me daba cuenta”.

Y por último compartió un video donde indicó que pensaba trastearse de la casa donde vivía con sus hijas, por los malos recuerdos que le traía y porque estaba agotada de que su exesposo y su suegra le fueran a pedir otra oportunidad por el bienestar de las niñas.