El amor por internet parece que es una cosa de locos y es que, muchas veces, aunque por meses una pareja se hable a través de mensajes, el momento de conocerse siempre será el más angustiante pues no sabrán lo que sucede cuando se ven en persona.

Así le sucedió a una mujer quien resultó ser rechazada por su novio a quien conoció por las redes sociales, al ver el sujeto que la chica no era la misma que lucía en las fotografías que él veía.

La historia ocurrió en Washington y fue la mujer quien se encargó de hablar sobre ello en sus redes sociales a través de un TikTok donde contó la real historia, comentando que su novio la había rechazado porque no le gustó verla en la vida real ya que no tenía los mismos filtros de Instagram.

“Para el chico que me pagó el viaje a Washington y después me vio sin filtro; no quiso nada conmigo”, mencionaba Ninoska Rodríguez, quien después se sinceró: “En realidad soy culpable por abusar de los filtros, debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo”, comentaba la mujer.

El video ahora ha sumado más de 5.5 millones de reproducciones y casi 10 mil comentarios donde los usuarios de las redes sociales expresan su opinión, dividiendo sus pensamientos frente a quienes defienden al joven y otros, quienes apoyan a la mujer y le envían mensajes de amor propio.

“Pero al menos le pagó su viaje, es lo importante”, “por eso hay que ser sincera desde un principio, al natural”, “no entiendo por qué ponen filtro. Uno debe querer tal cuál es”, son algunos mensajes que se destacan en los comentarios.

Luego de lo ocurrido la mujer subió otro video donde aseguraba que ya no usaba la misma cantidad de filtros como lo hacía anteriormente.

Entérese de la noticia en este video: