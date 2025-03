En el mundo de la gastronomía existen varios reconocimientos para destacar la labor y originalidad de chefs en varias partes del mundo, tales como los Soles Repsol, los Premios Nacionales de Gastronomía, los James Beard Awards y las Estrellas Michelin, entre otros.

En redes sociales se viralizó la historia de Arturo Rivera, un cocinero mexicano que se ganó en 2024 el reconocimiento por parte de la Guía Michelin y lo que lo convirtió en un referente en el arte de la taquería a nivel mundial.

En entrevista con el reportero Jessie Cervantes en Exa, radio local mexicana, relató cómo se enteró de que se había ganado tal reconocimiento que, al principio, no pareció entender de qué se trataba.

“El 8 de mayo me llegan unos invitados que fueron a probar los tacos, pero nunca me dijeron que eran investigadores, ni mucho menos, y me hicieron una invitación a un evento culinario que iba a organizar la empresa Michelin”, recordó Rivera, quien en ese momento trabajaba en la taquería ‘El Califa del León’.

Dijo que en un inicio le comentaron que la reunión estaba dirigida a los chefs mexicanos y les respondió: “Yo soy parrillero”, y fue en ese instante que le dieron la noticia de que se había ganado el reconocimiento por parte de la entidad.

“Me dijeron que a partir de ese momento ya era chef por parte de Michelin, y le dije: ‘Ah, había pensado que me gané unas llantas para mi vocho [carro]’, y no, me dijeron que me había ganado algo mejor”, contó entre risas.