Vivir en Canadá sigue siendo el sueño de muchos colombianos y miles de personas más cuya nacionalidad es de países de América Latina. Ese país, catalogado como uno de los mejores en cuanto a calidad de vida y bienestar económico y social, tiene grandes ventajas para sus residentes y para quienes logran la anhelada ciudadanía.

Pese a esto, y como todo destino externo al país de origen de una persona, tiene sus cosas buenas y malas. Algunas de ellas fueron tenidas en cuenta por la mexicana Aimee Karime, que a través de TikTok quiso relatarles a sus seguidores lo duro que ha sido para ella irse a vivir en Canadá e, incluso, no descarta en que esa decisión sea “el peor error” de su vida.

“Oigan, estoy en un dilema muy grande porque a veces siento que mudarme a Canadá es el peor error de toda mi vida”, dice en un primer momento la joven latina.

Seguido, explica en su video, que ya tiene cientos de reproducciones, que ella es muy unida a sus familiares y a sus amigos, algo que realmente le ha afectado.

“Como todo, hay días buenos, hay días malos. Hay días que digo: ‘Ya no aguanto, me quiero regresar’, sobre todo ahorita que fue Navidad y vinieron a visitarnos mi hermana y mi papá”, cuenta la mujer.

Además, dice que esa visita de su familia le gustó mucho, pero lo duro fue cuando todos se fueron y volvió a quedar sola.

“La verdad no sé qué hacer, tenemos ahorita 5 meses aquí en Canadá, no sé si llega algún momento en que esto se te quite o para siempre me voy a sentir así si me quedo aquí”, agrega Aimee Karime.

Canadá: testimonio de mexicana sobre cómo es vivir en ese país

La joven mexicana, además, relata que se puso en la tarea de hacer una lista de ventajas y desventajas de haberse ido a vivir a Canadá.

Sin embargo, dice que ninguna ventaja de Vivir en ese país le gana a estar con su familia.

Finalmente, Karime les pidió a sus seguidores que le den algunos consejos sobre qué puede hacer para que su vida sea más llevadera en territorio canadiense y algunos de los más motivantes fueron:

“Soy mexicano, llevo 18 años en Toronto y la verdad no hay nada de qué arrepentirme, fue lo mejor que me pudo pasar”.

“Canadá no es para todos, la cultura y el clima son los más difíciles, pero depende cuál es tu meta, tu propósito al estar aquí”.

“Lo económico nunca compensa estar cerca de la familia y con ese clima pues peor”.

“Tírale ganas. Es normal por el cambio. Pero el tiempo te va a demostrar que tomaste una buena decisión”.

Este es el video de la mexicana: