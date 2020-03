Uno de los internautas que publicó el video fue @akkitwts, en Twitter, donde las imágenes ya superan las 800.000 reproducciones y cuenta con más de 23 retuits.

En las conmovedoras imágenes se ve al niño, de unos 2 años, en cuclillas y abrazando al perro de raza Golden retriever. Incluso, entre sus balbuceos, el pequeño trata de calmar al animal, que se ve asustado por los truenos de una tormenta eléctrica.

Además de abrazarlo, el bebé acaricia y reposa su cabeza sobre su mascota.

“¡Tanta compasión en ese cuerpecito!”, “necesitaba esto!! Después de evacuar nuestro edificio hoy por fugas de gas y preocupaciones por el coronavirus y sentimientos de inseguridad, esto es justo lo que me ordenó el doctor. Gracias Akki por difundir alegría todos los días” o “todos deberíamos aprender de este niño, y tener un poco más de sensibilidad y amor por los animales”, son algunos de los comentarios de los internautas que vieron el tierno video.

This little guy comforting his buddy during a thunderstorm is the best thing you'll see today 💕💕💕

pic.twitter.com/HD6rdLuE7z

— Akki (@akkitwts) March 14, 2020