Cada día es más común ver una aspiradora robot en los hogares colombianos, ya que estas se programan y se dejan trabajando mientras las personas hacen otras actividades, por lo que no pierden tiempo sino que estas funcionan solas.

El problema es cuando uno la deja funcionando y se va de la casa, por ejemplo, y se enreda con algún elemento como un tapete, ya que al no poder rodar más se quedan quietas y no trabajan como deberían.

Sin embargo, muchas aspiradoras no paran sino que siguen su camino con más fuerza, ocasionando daños ya que tumban muebles, matas y decoración que hay en el espacio.

De hecho, eso fue lo que le ocurrió a una usuaria de TikTok, quien compartió un video en el que mostró que dejó funcionando a la aspiradora para que cuando volviera todo estuviera impecable, pero al contrario se encontró con un desastre completo.

Según mostró la mujer en el video, cuando llega al hogar ve como todo está en el suelo, tanto libros como acetatos y otro tipo de decoraciones. Además, lo que llama la atención y hasta causa gracia, es que la aspiradora sigue funcionando, pero con una mata encima, por lo que la hace parecer como si fuera un robot de las películas.

El video está acompañado de la frase “¿Cómo planeas limpiar este desorden que causaste? De mí para el robot y también de mí para mí”. De hecho, se hizo tan viral que actualmente cuenta con 2.2 millones de reproducciones, 166.000 ‘me gusta’ y más de 1.800 comentarios.

Dentro de los comentarios, hay algunos que le encontraron gracia, quienes escribieron cosas como “al menos el piso no está sucio”, “por qué los humanos le encontramos ternura a todo” y “al menos tiene un sombrero en el que demuestra que está en una misión”; pero otros, por el contrario, aseguraron: “ya no compro una máquina de esas”, “me recuerda porque no hay que tener robots en la casa” y varias cosas más acerca del miedo a la tecnología.

Cabe recordar que etas aspiradoras suelen estar acompañadas por una aplicación en donde se les puede marcar un mapa para que no toquen elementos de la casa que se puedan dañar, pero lo cierto es que igual se debería estar pendiente en caso de que se enrede con algo y que así mismo el robot, que no es nada económico, no se deteriore.