Actualmente se está disputando el Campeonato Africano sub-20 en Egipto, un torneo que reúne a los mejores jugadores del continente que son promesas para llegar a equipos europeos grandes en el futuro.

El continente africano ha sido centro de críticas en varios de sus torneos juveniles debido a que hay distintos casos de jugadores que dicen tener una edad, pero a la hora de investigar sus documentos son mayores. Ese fue el caso, por ejemplo, del sub-17 de Camerún. En ese equipo, 21 de los 30 jugadores inscritos al torneo juvenil tenían más de 17 años.

Ahora el foco está en Goodwill Yoosuk Simon Sabi, quien fue elegido como el mejor jugador del compromiso en el que Sudán del Sur venció por 1-0 a la República Centroafricana. El problema está en que la organización del evento subió la foto a sus cuentas y las redes sociales no se hicieron esperar en las reacciones sobre su aspecto poco juvenil.

South Sudan’s 18-year-old Goalkeeper, Godwill Yogusuk Simon Sabio has helped his team achieve their first ever win at the U-20 AFCON.

This is also South Sudan’s first ever win in a CAF tournament.

They beat Central African Republic 1-0. pic.twitter.com/68hrShyI2H

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) February 24, 2023