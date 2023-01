Se trata de Philemon Mulala, quien fue internacional con la selección de su país y es muy recordado por marcarle dos goles a Kenia en la semifinal de la Copa Cecafa en 1984.

Según el reporte de las autoridades, el trágico hecho ocurrió en Lichtenburg, Sudáfrica, cuando los perros del exdeportista de 60 años lo atacaron en su casa hasta causarle la muerte.

El reporte entregado por los agentes indica que la esposa de Mulala fue quien encontró el cuerpo herido del exfutbolista, en el jardín de la casa, luego de echarlo de menos por varios minutos.

De hecho, Tselanyane señaló que la mujer vio a ‘Shombo’ –como lo conocían popularmente– inmóvil en el piso y solo fue hasta que llegó al jardín que se dio cuenta que los perros se habían devorado a su esposo.

La noticia causó impactó en los aficionados del Mufulira Wanderers, quienes lamentaron la cruda muerte del exfutbolista, quien supo vestir la camiseta de este equipo durante varios años.

