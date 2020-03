“Bueno, muchas gracias. Espero que este sea el último”, manifestó la anciana, refiriéndose a su cumpleaños. En seguida, como se ve en un video viral, la mujer se dispuso a tomar agua de un vaso, en vez de apagar las velas del pastel.

De acuerdo con New York Post, las imágenes fueron publicadas originalmente en Tik Tok por Pauline Kidder, nieta de la cumpleañera. En esa red social, la grabación desató miles de carcajadas.

El medio estadounidense señaló que Pauline compartió un segundo video donde aseguraba que a pesar del insólito deseo de su abuela, ella la estaba “pasando bien” en la celebración. En esas imágenes, según el mismo periódico, la anciana aparecía haciendo “una mueca de satisfacción”.

A continuación, el video en el que la mujer expresa su deseo de morir:

