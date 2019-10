La imagen, en la que el alcalde aparece posando con el puño derecho en alto, fue trasladada hasta una comunidad de Pichucalco para que las personas recibieran atención en pediatría y odontología, entre otras especialidades, indicó un asesor de Aguilar, a través de Facebook.

Algunos habitantes “llevaron escritos para solicitar obras y proyectos”, pero, como el alcalde no asistió, tuvieron que entregárselos a empleados del ayuntamiento, informó El Universal de México.

Al parecer, Aguilar no pudo asistir a ese evento. Como el ayuntamiento no explicó la razón de su ausencia, queda la duda de si acaso el alcalde no quiso ir a esa brigada, llevada a cabo el pasado 4 de octubre.

De acuerdo con el diario citado, se desconoce si la foto de cartón se siga usando en próximos eventos.

A continuación puedes ver imágenes en las que aparece el doble del alcalde: