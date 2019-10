En las imágenes se ve cómo 4 hombres encapuchados están en una tienda de la cadena O2 y se llevan la estantería que exhibe los teléfonos de alta gama.

Los peatones que pasaban por el lugar se quedaron atónitos al ver a los delincuentes huir tranquilamente del lugar.

De acuerdo con RT en Español, los trabajadores del local lograron resguardar a los clientes en un lugar seguro y así evitaron que resultaran heridos.

El costo del robo estaría valuado en unas 5.500 libras esterlinas (unos 23 millones de pesos), agregó el mismo medio.

En la cuenta de Twitter, la policía publicó los rostros de los delincuentes captados por las cámaras de seguridad para que las personas los identifiquen y los denuncien.

Daylight robbery at the @TheO2 store in #Northampton this afternoon. pic.twitter.com/PYj2CpXngK

Officers investigating a robbery at the O2 store in Abington Street, #Northampton, at 2.20pm yesterday, Sunday, October 6, have released CCTV images of a number of men they would like to speak to. More: https://t.co/pe5ar4VxEz pic.twitter.com/7OTi1GDPvW

— Northants Police (@NorthantsPolice) October 7, 2019