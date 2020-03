El pasado 14 de febrero, Steve Iles cumplió 68 años, su hijo, también llamado Steve, 33, y su nieto, 1.

Es notable cómo resultó todo. Estamos realmente emocionados. Siempre fue una broma que tenía el mismo cumpleaños que mi padre y parecía que Henry el año pasado podría haber nacido más o menos el mismo día. La gente bromeó que volvería a suceder, pero nunca pensamos que resultaría”, dijo Steve Jr. al diario The Sun.

La empresa Ladbrokes, dedicada a los juegos de azar y apuestas deportivas, le dijo a ese mismo medio que la probabilidad de que ocurra algo así es de una en 100.000.

“Cuando mi hijo nació en mi cumpleaños, me sorprendió, pero cuando Henry nació el mismo día, me quedé boquiabierto. Es increíble”, dijo por su parte el más grande de la generación Iles.

Para el histórico cumpleaños, pidieron una gran cantidad de comida, entre pizzas, sándwiches, vino, cerveza, para los 20 invitados, entre familiares y amigos cercanos, detalla el rotativo británico.

The Sun recuerda que en febrero de este año Joanna Gregory, de 40 años, de Gales, superó las probabilidades de 32 millones a una cuando tuvo gemelas el día de San Valentín, después de hacer lo mismo hace cinco años.

