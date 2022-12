Ante el inicio de la Copa Mundial de la Fifa Qatar 2022, miles de fanáticos del fútbol se alistan para apoyar a sus equipos favoritos, además de organizarse para no perderse ningún partido. Ahora, un abuelito ha cautivado las redes sociales luego de que decidiera comprarse un mega televisor para disfrutar cada partido del mundial como si estuviera viéndolos en vivo, asegurando que sería el último mundial que vería.

La nieta contó a través de Twitter la historia de su abuelo “Mi abuelito de 85 años se compró ayer un mega televisor, unos tíos fueron a reclamarle y él les dijo: va a ser mi último mundial”.

Y es que al parecer la decisión de comprar semejante televisor no fue bien recibida por los familiares, ya que al ser tan grande es difícil de acomodar en la vivienda del adulto mayor, “Oigan quiero volver aclarar que mis tíos no se enojaron por lo que gastó sino porque no entra bien donde mi abuelito lo quiere instalar, es muy grande” explicó su nieta.

Como era de esperarse, la publicación se hizo viral, alcanzando más de 211 mil likes, “Que lindo tu abuelito, le envío un fuerte abrazo, así debemos ser todos los abuelos del mundo, hacer lo que nos guste todo el tiempo mil felicitaciones a tu abuelito y a uds por tenerlo, Saludos”, “Reclamar que? Es el dinero de tu abuelito!”, “Ojalá viva 20 años más y cada mundial cambie de tv por una más grande y actual”, fueron algunos de los comentarios de internautas apoyando al abuelito en su compra.

Por último, la joven afirmó que ella se sentía muy contenta de que su abuelo disfrutara del mundial de la mejor manera posible.