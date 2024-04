Ella destaca la determinación como clave para superar cualquier obstáculo en esta disciplina.

Sara Jiménez, medallista de oro de los Juegos Nacionales 2023, más de cinco veces campeona nacional y reconocida por su destreza en el porrismo durante más de ocho años, es una porrista que sobrepasa los límites convencionales del deporte.

Su perspectiva sobre el compromiso, la dedicación, el desarrollo personal y el equilibrio entre el deporte de alto rendimiento y la excelencia académica proporciona una mirada a un mundo en el que la pasión se compagina y se complementa con la disciplina y la dedicación.

La conexión entre la intensidad de los entrenamientos de porrismo y su impacto en el rendimiento académico, así como las estrategias para equilibrar el deporte con los estudios, han sido un campo de interés constante.

En esta entrevista, Sara Jiménez sumerge a la audiencia en su mundo, compartiendo experiencias, desafíos y estrategias que ha desarrollado para navegar por el exigente mundo del porrismo sin comprometer su crecimiento académico ni su crecimiento personal.

¿Cómo es la intensidad de los entrenamientos de porrismo y cómo incide en el rendimiento académico?

La intensidad depende un poco del periodo de competencia en el que nos encontremos y en qué nivel estés. Sin embargo, los entrenamientos son intensos en cuanto a trabajo físico, mental y de tiempo, lo cual a veces interfiere un poco con el rendimiento académico, puesto que a veces tener la mente agotada no te permite pensar del todo bien. Todo depende de cómo organices tus horarios.

¿Qué estrategias o métodos utiliza una porrista generalmente para garantizar un equilibrio entre los compromisos del deporte y de sus estudios u ocupaciones?

En mi caso personal, opté por una educación en casa, la cual me permite manejar mis propios horarios y concentrarme en cada cosa en su debido momento.

Cuando veo mucho trabajo pendiente y tengo muchas cosas por hacer, la estrategia que suelo implementar es priorizar aquellas cosas que necesitan más tiempo o que considero más importantes. Algunas veces, logro terminar todo antes de ir a los entrenamientos, pero, cuando esto no ocurre, dedico parte de mi noche a terminar, o incluso el día siguiente, de tal manera que pueda cumplir con todo.

¿Qué beneficios y habilidades le otorga el porrismo al crecimiento personal?

El porrismo trae muchos beneficios, en el bienestar físico, mental, motriz, entre otros, pues es un deporte que combina tanto la danza como el acondicionamiento físico. Entonces, mientras bailas, te estás desestresando, estás dando un mensaje no verbal, transmitiendo emociones y, al mismo tiempo, estás trabajando físicamente en fortalecer los músculos y acondicionar tu cuerpo para realizar movimientos técnicos de alta complejidad. Por otro lado, aparte de beneficios para la salud y buenos hábitos alimenticios, ayuda a formar disciplina y a destruir barreras mentales para llegar a ser una mejor versión de uno mismo. Te acostumbras a acomodar tus tiempos de tal manera que puedas rendir en todos tus pendientes y obligaciones.

Cuando se acerca una competencia importante, ¿qué estrategias se implementan para manejar la presión de la competencia y mantener un buen desempeño académico?

En mi caso, tener un enfoque diferente en cuanto a la competencia me ayuda mucho. Es decir, no buscar la perfección sino disfrutar de lo que hago y, si me caigo mil veces, levantarme otras mil veces. Además de utilizar palabras de afirmación, visualizarme haciendo las cosas bien, orar mucho y tener técnicas de respiración para cuando el estrés es muy fuerte, además de acompañamiento por parte de un psicólogo para mantener la presión controlada y así no afectar el desempeño académico.

¿Cuáles son las habilidades (físicas y técnicas) que identifican a un porrista?

Físicamente, la fuerza en diferentes partes del cuerpo permite una mejor ejecución del movimiento. Técnicamente, implica la capacidad para reconocer qué parte del cuerpo debe estar activa en cierto movimiento para que el elemento salga técnicamente bien. Pero, sobre todo, lo que identifica a un porrista es la pasión que tiene por lo que hace y el transmitir ese sentimiento cuando anima al público.

Considerando que el porrismo es una de las mayores prácticas en Colombia, ¿de qué manera se ha evidenciado la evolución de este como deporte de alto rendimiento?

Se ha evidenciado a partir del aumento en la cantidad de horas dedicadas al entrenamiento del deporte y del reconocimiento que se le ha empezado a dar, pues recientemente estuvimos participando en los Juegos Nacionales en Pereira, lo que nos convierte en uno de los países del mundo como pionero del porrismo. Además, ha habido avances en cuanto a las habilidades en diferentes territorios del país.

Hace unos años, el nivel de las competencias era muy bajo, y creo que esto se presentaba debido a que las personas no le apostaban a un deporte como este por no ser tan reconocido.

Dado el crecimiento de este deporte, ¿cómo han cambiado las expectativas y presiones para los atletas en el porrismo de alto rendimiento en comparación con el pasado?

Han cambiado bastante, ya que ahora que nos reconocen como deporte y nos apoyan las diferentes academias y empresas que nos patrocinan esperan los mejores resultados (sin comprometernos a tener que ganar) y por esto, uno siente mayor presión de representar a una ciudad o país.

Adentrándonos un poco en la práctica del porrismo, mucho se habla de la división de cheer siendo la rama más acrobática de este deporte y, por el contrario, la rama del performance cheer, o dance, es mínimamente mencionada. ¿Qué estrategias podrían implementarse para que ambas ramas del deporte sean reconocidas en Colombia?

Creo que, en general, aunque en Colombia ya se reconoce un poco más el porrismo como deporte oficial, aún hace falta darlo a conocer mucho más. Actualmente, aunque es de los deportes más practicados, muchas personas lo conocen como un pasatiempo o como las animaciones de los partidos de fútbol, más que como un deporte específico.

Una de las maneras más efectivas para divulgar nuestro trabajo es a través de los noticieros, las redes sociales e, incluso, de documentales que muestren el día a día de un porrista, los entrenamientos, las competencias y todo lo que hay detrás de cada movimiento y de cada presentación.

Al hablar de la técnica y las habilidades específicas del porrismo, ¿cuáles son los mayores desafíos de un atleta a la hora de sacar y dominar estos elementos?

Desde mi experiencia, pueden ser dos desafíos principales. El primero es cuando tu estructura física literalmente no te permite hacer ciertos movimientos, y el segundo, y el que se ve más a menudo, son los límites que la mente te pone. Sientes que no lo vas a lograr o que solo fue suerte cuando en realidad no es así.

Siendo un deporte de coordinación, precisión y técnica, ¿cómo es la dinámica de un entrenamiento para que todos los deportistas del equipo logren adquirir las mismas habilidades?

Generalmente, nuestros entrenamientos semanales en un periodo no competitivo se dividen en secciones que permiten que cada deportista logre las habilidades a su ritmo. En primera instancia, está la parte del calentamiento, en el que realizamos algunos ejercicios básicos de flexibilidad y coordinación, que nos sirven como herramienta base para el resto del entrenamiento, que suele ser más pesado o de un nivel más avanzado.

En segundo lugar, tenemos una sección dedicada especialmente a realizar, ejecutar o adquirir nuevas habilidades o elementos técnicos como giros, saltos, elementos gimnásticos o combinaciones de todos estos. Esta parte del entrenamiento es fundamental ya que allí nos atrevemos a experimentar e intentar nuevas cosas que podamos incluir más adelante en las rutinas de competencia.

Y, por último, tenemos la sección de coreografía. Creo que allí no hay mucho que ahondar. Sin embargo, cabe resaltar que cada semana tenemos coreografías diferentes, de diferentes estilos que debemos aprender y ejecutar en una sola clase. Nos ayuda mucho a la memoria y a coordinarnos entre nosotras.

Ahora, cuando hablamos de un periodo competitivo, nuestros entrenamientos suelen cambiar un poco, pues, a pesar de que también se divide en tres secciones y en ambos casos tenemos la sección de calentamiento y la sección de elementos técnicos, no les dedicamos tanto tiempo como en una clase normal, ya que debemos enfocar nuestra atención en la rutina de competencia, que básicamente es la rutina que presentamos a los jueces. Esta rutina se crea entre los seis y cuatro meses antes de competir y, en el camino, se va adaptando, se van realizando cambios y ajustes según las condiciones y habilidades del equipo, de tal manera que a la hora de competir sea una rutina limpia, con la menor cantidad de errores de ejecución posible para obtener buenos resultados.

