Este martes 5 de marzo se tiene previsto que asuma como director de Prosperidad Social el exsenador Gustavo Bolívar, quien ha estado en el ojo del huracán porque en el pasado criticaba nombramientos políticos y sin mérito. Sin embargo, ahora será nombrado en una entidad que maneja recursos por el orden de los $ 10 billones sin contar con estudios universitarios.

Al referirse a las críticas, este martes el excongresista –quien se quemó en su intento por llegar a la Alcaldía de Bogotá en octubre pasado–, aseguró que no concluyó sus estudios universitarios porque se encontró con el dilema entre trabajar o estudiar. No obstante, defendió que fue un bachiller “capaz de transformar su pobreza”.

En esa línea, al defender que fue capaz de transformar su pobreza “en capital limpio”, señaló que ha estado “lejos del narcotráfico y la corrupción”. En respuesta directa a quienes reclaman su falta de preparación, Bolívar defendió que está “a punto” de concluir su pregrado y ahora se aventurará en una maestría.

“Si el título es lo que les preocupa, estoy a punto de culminar mi carrera en la Universidad de la Sabana y en el segundo semestre inicio una maestría. Carrera [de comunicación social] que abandoné porque mi pobreza me impidió continuar, pues a la edad de 20 años ya tenía dos hijos y mi dilema era claro: trabajas o estudias. Tuve que trabajar, desde muy niño y con el fruto de mi trabajo eduqué a mis hijos que hoy son profesionales”, agregó.

Por otro lado, Bolívar, refiriéndose a sí mismo como “este bachiller”, celebró que a partir de este martes asume la dirección “de una de las instituciones más grandes del Estado”. Por ello, ratificó que no ha tenido ni tendrá “una sola investigación por corrupción”. Inclusive, destacó que llega para “cambiar la política”.

“No me he aprovechado del Estado para hacer negocios ni para privilegiar a mi familia que con total decoro se mantiene alejada del poder. Vine a cambiar la política y sus oscuras prácticas y con coherencia, poco a poco lo lograremos. Haré que se sientan orgullosos y orgullosas del apoyo que a diario me dan”, precisó.