Muy criticado ha sido el nombramiento que hizo Petro a Gustavo Bolívar como nuevo director del Departamento de Prosperidad Social, quien reemplazará a Laura Sarabia. El excandidato a la Alcaldía de Bogotá, que no tiene estudios profesional, asumirá este reto en uno de los organismos que más administra presupuesto en el país.

El DPS es la entidad encargada del sector de inclusión social y es responsable de la formulación e implementación de políticas públicas, por lo que para muchos es un riesgo poner a administrar este organismo a Gustavo Bolívar, que no se ha preparado profesionalmente para el cargo, pese a que ha demostrado experiencia en diferente temas.

Uno de ellos es Luis Ernesto Gómez, panelista de Blu Radio, quien cuestionó las capacidades de Gustavo Bolívar para el cargo: “Bolívar es exactamente el ejemplo de que este Gobierno no cambió frente al anterior, nombró a un político en el DPS. Bolívar es un desastre como persona, un tipo que se ha dedicado a sembrar odio, lo que lo descalifica es que no está preparado para su cargo, no tiene conocimiento en administración pública”.

Qué dijo Bolívar sobre su nombramiento en el DPS

Bolívar, en medio de las fuertes críticas, ha asegurado que se rodeará de los expertos en el tema para que lo asesoren y pueda tomar decisiones acertadas. También, recalcó que trabajará con la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre los bonos pensionales para la tercera edad y así atender las emergencias.

“Haré una gestión juiciosa transparente y eficiente, rodeado de los mejores expertos. Los dineros públicos que me confían, serán cuidados con celo y llegarán hasta los rincones más desgraciados de la patria”, indicó el exsenador.

