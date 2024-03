Por: El Espectador

El presidente Gustavo Petro defendió el nombramiento del exsenador Gustavo Bolívar como nuevo director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), cargo que hasta hace 10 días ocupaba Laura Sarabia, la nueva directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre). “Gustavo Bolívar es garantía de transparencia, dirigirá el DPS del gobierno del cambio”, aseguró el primer mandatario.

En su trino aprovechó para hablar de Pierre García, quien dirigió Prosperidad Social durante los últimos meses de la administración de Iván Duque y quien fue imputado por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

“Pierre García no fue criticado por haber sido un parlamentario fungiendo de tecnócrata. Dirigió el DPS de Duque y se lo robó”, dijo Petro. De acuerdo con la Fiscalía, García, quien fue congresista del Centro Democrático, habría aprovechado su cargo y participación en los comités de contratación del DPS, en 2021, para orientar irregularmente la celebración del contrato interadministrativo 670 de 2021, suscrito entre el DPS y Proyecta Quindío, por $48.660 millones; y otros 27 proyectos relacionados.

Pierre García no fué criticado por haber sido un parlamentario fungiendo de tecnócrata. Dirigió el DPS de Duque y se lo robó. Gustavo Bolívar es garantía de transparencia, dirigirá el DPS del gobierno del cambio. https://t.co/5P9BMnEZ6x — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 2, 2024

Este domingo, el mismo Gustavo Bolívar, quien fue el candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá en las pasadas elecciones regionales, habló sobre su nombramiento. El presidente “me ha cargado una enorme responsabilidad. La principal, y es por lo que estoy yo en la política: la transparencia. No voy a permitir que se roben un pesito, ni un centavo de Prosperidad Social. Lo segundo, yo no necesito dinero para robarme el erario público, jamás he necesitado del Estado”, dijo el exsenador.

“Me voy a rodear de los mejores amigos profesionales que conozco, conozco gente muy técnica que sabe muchísimo. Yo simplemente seré un líder, una persona que fije las políticas sociales ahí dentro de la organización”, agregó.

El pte Petro me ha confiado el manejo de una de las entidades más grandes y con más recursos del Estado: el DPS.

agradezco su confianza con la seguridad de nunca defraudarlo a Él ni a mi país. Haré una gestión juiciosa transparente y eficiente, rodeado de los mejores expertos.… pic.twitter.com/oZ0mCOmSIU — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 3, 2024

Congresistas de diferentes lados del espectro político ya han hablado sobre el nombramiento de Bolívar. Este sábado, por ejemplo, el senador Humberto de la Calle escribió: “Podrá discutirse si Gustavo Bolívar es el hombre para su nuevo cargo. Pero en lo que he observado de su vida pública, y lo he vivido como antagonista, me ha parecido un tipo correcto”.

Mientras tanto, Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, quien casó una pelea con Bolívar este fin de semana a través de X, está invitando a marchar el próximo 6 de marzo en contra del nombramiento. “Marchemos en rechazo del nombramiento de Bolívar en el DPS y la mediocridad del gobierno. Sin conocimiento, sin experiencia y sin formación, Bolívar va a poner en riesgo de corrupción y derroche 10 billones de pesos”, dijo el congresista uribista.

