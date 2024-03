En menos de dos años de Gobierno, Gustavo Petro ha puesto a tres personas de su plena confianza en esta entidad encargada de gestionar y administrar el dinero de los subsidios de los colombianos. Primero fue Cielo Rusinque, luego llegó Laura Sarabia y ahora será el turno de Gustavo Bolívar.

Estas designaciones demuestran lo planteado por el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, quien dijo hace unos días que las personas que ahora rodean al presidente en los cargos más importantes no son técnicos, sino activistas que van a cumplir los requerimientos del presidente.

La labor a la que llega Gustavo Bolívar es muy grande y él lo sabe, pues en un video grabado recientemente en Miami —donde tiene una casa—, antes de que vuelva a Colombia para posesionarse en su nuevo cargo, dijo: “El presidente me ha encomendado dirigir una de las entidades más grandes del Estado y con más recursos”.

El pte Petro me ha confiado el manejo de una de las entidades más grandes y con más recursos del Estado: el DPS.

El pte Petro me ha confiado el manejo de una de las entidades más grandes y con más recursos del Estado: el DPS.

agradezco su confianza con la seguridad de nunca defraudarlo a Él ni a mi país. Haré una gestión juiciosa transparente y eficiente, rodeado de los mejores expertos.

El también libretista se ha caracterizado por que, a pesar de estar en otros cargos públicos, nunca haber estado envuelto en escándalos de corrupción. De hecho, asegura que su sueldo, como pasó cuando era senador, será donado para no vivir del Estado. Esta es una prenda de garantía para el presidente, quien espera que el dinero de los subsidios llegue a las personas que lo necesitan.

En la gestión de Laura Sarabia se hicieron algunas modificaciones a los subsidios de Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. Ahora, el objetivo de Gustavo Bolívar estará enfocado en llevar a cabo el más reciente anuncio del presidente: “un bono pensional” para las personas mayores de 80 años.

Si bien el presidente lo llama “pensional”, esta transferencia de dinero no es más que un subsidio con el que va a subir la cantidad de plata que les dan a un grupo de adultos mayores que no reciben ninguna pensión en sus últimos años de vida.

De hecho, el presidente se escuda en que no puede cubrir a más personas porque no avanza la reforma pensional, pero para algunos expertos, una cosa no tiene nada que ver con la otra.

La misión de Gustavo Bolívar será crear todo un entorno en el que se pueda garantizar que este recurso llegue a los adultos mayores que realmente lo necesitan y que Renta Ciudadana y Jóvenes en Acción también acojan a cada vez más personas en el país.

Qué hará Bolívar con los subsidios del Departamento de Prosperidad Social

En el video ya mencionado, el nuevo director del DPS anunció que se reunirá con dos entidades muy importantes para determinar los beneficiados del subsidio: el Ministerio de la Igualdad y el Departamento Nacional de Planeación.

Sin embargo, los cambios más significativos que, dice él, llegarán es que será una entidad más abierta para el control de los colombianos. Estas son algunas de las medidas anunciadas por Gustavo Bolívar:

“Para imprimir el tema de la transparencia, voy a hacer que todas las reuniones que haga sean públicas. La gente va a poder saber quién entra y a qué”.

“Voy a transmitir en vivo todas las reuniones. Quien entre al DPS, debe saber que está siendo grabado”.

“Vamos a acabar con las corbatas. No quiero una sola corbata. Esos odiosos contratos de personas que no van a trabajar sino a cobrar el sueldo porque son cuotas políticas”.

