Pocos días después de salir del Gobierno de Gustavo Petro, el exdirector de Departamento Nacional de Planeación (DNP) Jorge Iván González escribió una columna en La República que tituló ‘Facticidad y validez’, en la que dio las primeras pistas de la razón de su salida. En clave filosófica, explicó que el discurso del presidente puede tener validez, pero “la puesta en acción de las ideas requiere de la facticidad”. En realidad, algunos quedaron perdidos. Pero este jueves González aterrizó sus ideas y habló como para que todos lo entendieran.

González fue uno de los invitados, junto a la exministra de Agricultura Cecilia López y el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, a un homenaje que les rindió la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Los tres, calificados por esa Academia como “destacados en el ejercicio de sus funciones”, tienen otra cosa en común: salieron del Gobierno, a juzgar por sus propias palabras, por ser tecnócratas, y no activistas.

Precisamente, por ese tema comenzó su intervención González, que cerró la ronda de participaciones, las cuales se pueden calificar desde moderadas, como la del exministro Ocampo; intensas, como la de la exministra López; y vehementes, como la de González. “Es muy duro lo que ha pasado. El tono del consejo de ministros cambió de manera sustantiva. Es increíble ver cómo se pasa de un consejo de ministros de gobernantes a un consejo de ministros que cada vez es más de activistas. Y eso es brutal”, dijo el exdirector de Planeación Nacional.

“¿Por qué el presidente no estuvo contento con nosotros?”, preguntó Gonzáles, y él mismo respondió: “Yo digo: no entiendo. Y no entiendo porque los cambios que nosotros propusimos, y no solo nosotros, que propuso el Congreso, que se propusieron en el Plan de Desarrollo a través de los diálogos regionales, que propusieron los ministros en los artículos del Plan de Desarrollo, son absolutamente revolucionarios para la sociedad colombiana”.

En un tono que retumbó en el recinto, González continuó: “Y la pregunta mía es: ¿por qué el presidente no lo entendió así? ¿Por qué el presidente no ha entendido que, para la sociedad colombiana, lo que se está haciendo, lo que propuso el Plan de Desarrollo, es absolutamente transformador?”. Después, avanzó señalando la manera como Petro se ha distanciado de la hoja de ruta que plantea, de manera consensuada, el Plan de Desarrollo.

“Qué es más importante; esto es un drama: ¿la palabra del presidente o lo que hay en los artículos del Plan de Desarrollo? Por qué la palabra del presidente es tan potente frente a una arquitectura legal que es el Plan de Desarrollo, que está proponiendo otro tipo de sociedad. […] ¿Por qué esto [el Plan de Desarrollo] no es el programa del gobierno del presidente? Los artículos del Plan de Desarrollo por qué no son el programa de gobierno del presidente. ¿Qué es, entonces, el programa del gobierno del presidente?”.

Su intervención estuvo salpicada de interrogantes, muy al estilo académico, entre los que también planteó: “¿Por qué estos cambios [establecidos, entre otros, en el Plan de Desarrollo] no son suficientes, y por qué hay de facto una crítica a lo que nosotros hicimos y por eso estamos fuera del Gobierno? ¿Por qué? De pronto vamos a caer en un activismo que destruya lo que potencia una transformación”.

A Gonzáles lo reemplazará en el DNP un incondicional alfil de Petro, el integrante del Polo Democrático Alexánder López, a quien el Consejo de Estado le anuló en noviembre pasado su elección como senador por haber suscrito el acuerdo que creó el Pacto Histórico, y apoyó candidatos de la Alianza Verde.

En su turno, la exministra López también se había referido al mismo tema del que habló González. “Nosotros de aquí en adelante tenemos una historia que nos une: una historia intensa y de ‘shock’. Yo tengo la gran frustración: tanto que hablan de neoliberalismo, y la política social de este Gobierno es absolutamente neoliberal. La vapuleada que le ha pegado este Gobierno a la tecnocracia es una vergüenza. Pero también a la burocracia”, dijo López, y recordó que alguien le explicó que tecnocracia es la que pone la ideas y la burocracia es la que sabe como se ejecutan las cosas.

“¿Qué es lo que está predominando en este momento? El activismo. Muy importante para la sociedad, ¿sabe ejecutar el activismo?”, añadió, y enlistó más preguntas a todas las que, al final del acto, quedaron flotando en el ambiente. “Eso es lo que está predominando y los contratos. ¿Dónde está el servicio civil? Pero además no van a los ministerios, [que] están desocupados con el cuento de la virtualidad. ¿Dónde está el sentido institucional?”.

Agregó que su preocupación es que “el cambio, que debe seguir siendo una prioridad, muera; porque se va a asociar con lo que está pasando en este Gobierno. ¿Cómo recuperamos el cambio? ¿Cómo hacemos para que el cambio no muera?”.

Al finalizar, López hizo una fuerte crítica a una suerte de discriminación que estaría haciendo la administración de Petro. “Aquí los únicos economistas para el Gobierno que no son neoliberales son los de la Universidad Nacional. Todos los demás tenemos el sello de que somos neoliberales. ¿Vamos a dejar que eso siga así?”.

