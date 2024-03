En su intervención ante mandatarios locales, el presidente Gustavo Petro habló extensamente sobre el agua potable como derecho y la necesidad de buscar mecanismos para hacerla llegar a todas las regiones del país.

Según él, en el país se ha concebido al agua potable “no como una necesidad humana vital, sino como instrumento para la especulación inmobiliaria”, y aseguró que la prueba de ello es que en regiones como la sabana de Bogotá o la extensión entre Medellín y Rionegro haya cada vez más fincas de lujo.

“Lo que debería llevar el tubo del agua potable no es la especulación y el mercado de la vivienda sino la simple necesidad humana”, agregó.

Por el contrario, el mandatario indicó que pasa lo contrario en las regiones más pobres, que históricamente siguen careciendo de ese servicio: “Por eso cuando uno va al Chocó, donde no hay especulación inmobiliaria, no encuentra el agua. Por eso cuando va uno a La Guajira, ahora se puso de moda, no encuentra el agua”, sostuvo Petro.

“¿Dónde está el agua potable de La Guajira? ¿Es que durante dos siglos no fuimos capaces de hacer las inversiones que podían lograr agua potable de calidad al pueblo guajiro? ¿Cuántos municipios tienen, no simplemente acueducto, sino agua potable de calidad dentro de los tubos del acueducto?”, se preguntó.

Según él, es necesario hacerse esas preguntas y responder con un balance que permita pensar en soluciones, pues esto se traduce en otros fenómenos como que Colombia tenga “la tasa más alta de mortalidad infantil en la OCDE, y una de las más altas en el mundo, o por lo menos en nuestra América”.

Petro apremia por construir mecanismos para garantizar suministro de agua en Colombia, y manda pulla a Carrasquilla

En ese sentido, Petro subrayó que se trata de un tema que es necesario tocar a nivel regional, proponiendo construir “mecanismos financieros” para garantizar la cobertura.

Sin embargo, en ese punto recordó el escándalo de los ‘bonos de agua’, también conocidos como ‘bonos Carrasquilla’, que fueron emitidos en 2003 como parte de una estrategia para financiar proyectos de agua en más de un centenar de municipios del país, pero bajo condiciones muy desventajosas que terminaron significándoles millonarias deudas.

Petro habló con tono irónico al recordarlos, e hizo una suerte de pantomima de la forma en que cree que pudieron haberse creado: “Cómo utilizo mi inteligencia para hacer una ingeniería financiera para hacer del agua potable un negocio”, señaló, con tono de imitación.

“Eso se llama neoliberalismo y es un cadáver insepulto hoy. El agua potable se llama derecho, no negocio. No es mercancía, es derecho”, aseveró, pidiendo a los alcaldes asumir la responsabilidad de hallar alternativas.

Por eso, el presidente pidió buscar alternativas: “Hay centenares de acueductos veredales comunitarios que tenemos que reconocer”, propuso, señalando que en muchos casos “un acueducto comunitario veredal llega a la superintendencia de servicios públicos y le ponen multa porque no tiene los patrones y las medidas que tiene la gran empresa de acueducto privatizada”.

Este fue el segmento en el que el jefe de Estado habló al respecto:

