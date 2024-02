Ese será uno de los encuentros que se verá en el Congreso de Municipios 2024, que se desarrollará entre el 27 de febrero y el primero de marzo, en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala, de Cartagena, al que asistirán los 1.103 alcaldes y alcaldesas del país.

(Vea también: Petro recibió plan para bajar importación de alimentos y que Colombia sea autosostenible)

El evento tiene la presencia confirmada de gran parte del gabinete ministerial y del presidente Gustavo Petro, según confirmó en Pulzo Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, organizadora del congreso.

Sobre la importante tarea que tendrán los mandatarios de las principales ciudades, Toro Giraldo detalló:

“En este Congreso vamos a dar un mensaje muy especial y es que todos los alcaldes del país son iguales. Por eso, con la presencia de alcaldes como los de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena se va a hacer un panel donde hablemos de la importancia que tiene que los alcaldes de las grandes ciudades miren y apoyen, y de alguna manera contribuyan a que las problemáticas que tienen los municipios medianos y pequeños se solucionen”.

El director de Fedemunicipios detalló que entre Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, Jaime Beltrán, Alejandro Char y Dumek Turbay deberán promover un diálogo para que en todos los municipios, “sobre todo en los más apartados, haya bienestar, desarrollo, prestación de servicios adecuada, educación para el empleo, buena salud, recreacion, deporte y cultura“.

(Vea también: Sin gas, agua ni energía: Córdoba vive calvario, pese a producir todos esos servicios)

El gran logro de que eso suceda será frenar la migración de personas que creen que no hay otra manera de alcanzar sus sueños, si no es trasladándose a las capitales de los principales departamentos. Si eso continúa sucediendo, detalla Toro, “se generarán muchos problemas de inseguridad, de una demanda de servicios públicos que las ciudades no alcanzan a responder o atender, y de cinturones de miseria porque no hay posibilidad de ofrecer una vivienda digna”.

Por eso, el director de Fedemunicipios hizo un llamado para que se promueva con los nuevos alcaldes y alcaldesas un desarrollo armónico en todo el país.

Lee También

Congreso de Municipios 2024: objetivos

El masivo encuentro también les permitirá a los gobernantes un diálogo con gremios privados de la producción, al menos 8 embajadores para hablar de cooperación internacional con Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Brasil, Suecia y la Unión Europea, y otros directivos de entidades que financian el desarrollo local.

(Vea también: Marcas de cigarrillos ilegales en Colombia; hay más de 10 y se sabe de qué países vienen)

A través de Fedemunicipios, los mandatarios locales también podrán lograr consensos con el Gobierno Nacional y el Congreso de la República sobre todos los temas que afectan la vida municipal.

Además, contó Toro Giraldo, se hará la elección del presidente y vicepresidente de la Federación y de los representantes de otras comisiones claves para el desarrollo regional como la que discute las regalías, entre otras.

Red de alcaldesas de Colombia

El 27 de febrero, las 146 alcaldesas electas para este cuatrenio adelantarán diálogos especiales y muy importantes también para el papel de la mujer en estos escenarios.

“Se quiere constituir o aprobar un plan de desarrollo acorde con las necesidades de cda municipio y con el plan de gobierno que prometieron cuando eran candidatos. La red visibilza la buena gestión y logra que sean escuchadas, que tengan un trato especial del Gobierno y la comunidad internacional, y lideren proyectos legislativos que estimulen y apoyen cada vez más la equidad de género en Colombia”, explicó Toro.

(Vea también: En Tolima está la alcaldesa más joven de Colombia: tiene 24 años y está en la universidad)

El director destacó que todavía no se ha alcanzado el número deseable de mujeres al frente de municipios, pero reconoce que se ha ido avanzando para tener a más mujeres en esos cargos.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.