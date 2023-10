El candidato del Pacto Histórico por la Alcaldía de Bogotá, el exsenador Gustavo Bolívar, fue uno de los grandes perdedores de la jornada electoral en Colombia este 29 de octubre. Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo, es el nuevo alcalde de la capital con una amplia diferencia sobre sus contendores; logró una victoria contundente con el 49.02 % de los votos.

Bolívar ni siquiera quedó segundo, pues obtuvo el 18.7 % de los sufragios y Juan Daniel Oviedo se le adelantó con el 20.10 %. Sobre eso, habló con El Espectador, analizó su derrota y dijo que hubo un voto castigo contra el Pacto Histórico y descoordinación de sus directivos.

En su sede de campaña el ambiente fue de decepción, pues los afines a su proyecto creían que al menos alcanzaría el segundo lugar. ¿Cuál es su balance?

“Lo único que puedo reconocer es la victoria de Carlos Fernando Galán. Sí, es cierto que esperábamos por lo menos un segundo lugar, pero bueno, no se pudo. Solo tengo agradecimiento para mi equipo colaborador y para los 570.000 bogotanos que me apoyaron y expresaron libremente su voto. Fue un voto consiente, sin clientelismo y de personas que estaban convencidas de una causa. A todos ellos les agradezco enormemente”.

¿Cree que su derrota en las urnas es un castigo al Pacto Histórico por la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro?

“Claro que sí, pero creo que es porque sobre el Pacto Histórico, que es la coalición de Gobierno, hay una percepción errada. Una parte de la población cree que el Gobierno no está haciendo bien las cosas, pero yo creo que eso no es así”.

¿Por qué?

“Si uno analiza las cifras macroeconómicas, lo que se observa es que la economía está funcionando bien y el Gobierno, a partir del año presente y el que viene, va a tener unos importantes recursos que se están recaudando gracias a la reforma tributaria que aprobamos en el Congreso, para impulsar ese cambio y las políticas sociales que prometimos”.

Usted reconoció muy rápido su derrota y el evento en su sede de campaña fue pequeño, ¿ya lo veía venir?

“Bueno, de una u otra manera uno se va volviendo como un estadígrafo y ya con el 45 % de los votos de Carlos Fernando Galán nos dimos cuenta de que era inalcanzable“.

¿Se arrepiente de haberse presentado por la Alcaldía de Bogotá?

“No, mira, es que yo en verdad no soy político, yo simplemente facilito y me uno a una causa. Los partidos que conforman el Partido Histórico pidieron mi nombre para encabezar, primero, la lista que llevamos al Senado, y ahora la candidatura a la Alcaldía. Pero, yo no tengo aficiones políticas y no volveré a incursionar en política electoral, salvo que en el futuro me lo vuelvan a pedir”.

Entonces, ¿qué viene para usted en su carrera política y claro, también en lo personal?

“Yo estoy escribiendo libretos y sigo en mi actividad particular, pero, en mis tiempos libres, quiero dedicarme a recorrer el país para saber qué pasó en las regiones, en donde tampoco nos fue muy bien. Yo sé que hubo muchas fallas a nivel directivo desde el Pacto Histórico, que hay que reconocerlas. Nosotros tenemos autocrítica y esa es nuestra fortaleza”.

