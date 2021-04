WhatsApp no quiere dejar pasar el 22 de abril, Día de la Tierra, sin haber compartido nuevos ‘stickers’. La ‘app’ está dispuesta a tener novedosas propuestas, dependiendo de la fecha o la coyuntura, pues recientemente ya había lanzado nuevos diseños sobre las vacunas de la COVID-19, buscando que las personas tomen más confianza sobre este proceso.

Ahora, su objetivo es que sus usuarios puedan reflexionar sobre la importancia del planeta: “Creamos un paquete de pegatinas que destaca los pasos que puede seguir para proteger nuestro planeta e impulsar el progreso. Reflexionemos sobre cómo nuestras palabras y conversaciones pueden crear un futuro sostenible para nosotros, nuestros vecinos y para todos”, dijo WhatsApp en su cuenta de Twitter.

