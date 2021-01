Usualmente, aplicaciones como WhatsApp, que ahora aparecerá en los estados de sus usuarios, o medios de comunicación como el correo electrónico son los blancos ideales para los ataques cibernéticos.

En esta ocasión, a través de la aplicación de mensajería instantánea, se está propagando un mensaje publicitario que es enviado automáticamente y se aprovecha de la función de respuesta rápida de WhatsApp.

Según el investigador de ESET, Lukas Stefanko, un nuevo ‘malware’ se está expandiendo por los celulares Android. El mensaje que está llegando es de un enlace de una aplicación maliciosa, que le pide al usuario descargarla, pero realmente esta es falsa.

Cuando la persona da clic en el vínculo, este lo redirige a un sitio web parecido al de Play Store, pero no lo es. Si se continúa con la descarga, la aplicación le solicita al usuario tener los accesos a las notificaciones. Con esto podría robar contraseñas y otros datos privados.

Esta es la publicación de Stefanko en su cuenta de Twitter:

Android WhatsApp Worm?

Malware spreads via victim’s WhatsApp by automatically replying to any received WhatsApp message notification with a link to malicious Huawei Mobile app.

Message is sent only once per hour to the same contact.

It looks to be adware or subscription scam. https://t.co/NYbh2A9Y6M pic.twitter.com/2tFgLyG94O

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) January 21, 2021