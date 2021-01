Por medio de su sitio web oficial, WhatsApp emitió un ultimátum a las personas cuya cuenta se encuentre suspendida temporalmente por utilizar aplicaciones no autorizadas como WhatsApp Plus o GB WhatsApp.

Aunque por un tiempo considerable fue común el uso de estos aplicativos complementarios, la plataforma propiedad de Facebook resolvió no tolerar más la utilización de estas alternativas desarrolladas por terceros.

WhatsApp Plus permitía a sus usuarios personalizar su cuenta de WhatsApp, algo no muy posible al interior de la aplicación original.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, enfatizaron.