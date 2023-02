Las personas que comparten archivos pesados por esta aplicación de mensajería quedaron contentos con el anuncio de esta actualización que ya está en disponible para dispositivos Android.

La versión 2.23.3.13 de WhatsApp le permitirá a las personas que se mensajean en esa red social que tengan una mejor interacción al compartir, videos, imágenes, archivos y más documentos.



El informe de WABetainfo, portal especializado en filtrar novedades de WhatsApp, señala que los desarrolladores de la aplicación lograron ampliar la capacidad para enviar archivos que pesen hasta 2 GB, extendiéndolo mucho más porque, actualmente, tenían un límite de 16 MB en cualquier archivo.

El anunció ya se puede usar en algunos celulares, pero todavía no ha sido lanzado oficialmente. Según la página que dio a conocer esta información, desde Meta, dueña de la app, ya están trabajando en la incorporación de un banner en el que les informarán a los usuarios esta gran novedad.

Con este cambio, algunas aplicaciones o páginas que usaban para enviar documentos muy pesados (como WeTransfer) empezarían a usarse con menos frecuencia, pues este tipo de archivos se podrían enviar en la aplicación de mensajería.

Aunque la medida parece ser muy positiva para seguir avanzando en inmediatez, esto podría tener consecuencias en la capacidad de los dispositivos móviles.

Uno de los problemas comunes en el uso del celular es que se llena la capacidad y se ponen más lentos. Al poder compartir archivos de hasta 2 GB es más probable que se llene la memoria rápidamente.



La alternativa es que cuando esto esté disponible para todos los dispositivos se use principalmente en WhatsApp Web, pues allí no descargará los archivos en el celular. De hecho, hay varios a los que, debido a las constantes actualizaciones, ya no les funcionará más la aplicación de WhatsApp.