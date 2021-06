Hace algunos meses, en las tedencias de filtros, estuvo uno que cambiaba el rostro de las mascotas y los convertía en personajes animados; este enterneció a más de uno en redes.

Las búsquedas de los usuarios han incrementado en Play Store y App Store, y pocos han dado con el chiste, debido a que hay varios aplicativos que ofrecen opciones similares. La ‘app’ se llama Viola Al Artist y funciona en los sistemas operativos Android y iOs.

La aplicación, que maneja filtros animados en 3D, renacentistas y de animaciones en 2D, asegura en su descripción que fue desarrollada con la ayuda de la inteligencia artificial. En las tiendas tiene calificaciones superiores a 4,5 estrellas.

Viola Al Artist es una ‘app’ gratuita, ya suma más de 20 millones de descargas, no es tan pesada, corre de forma rápida y los permisos que solicita son los de acceder a la cámara y la galería de fotos.

Aquí, la transformación que le hizo Viola al rostro de Kendall Jenner:

We think @KendallJenner makes a great Disney Villain 🦹‍♀️ Her cheekbone is perfect for this 😎 Cartoonized by @voilaaiartist #voilaaiartist #artificialintelligence #ai #machinelearning #voila pic.twitter.com/zR1sMZngfH

— voilaaiartist (@voilaaiartist) June 17, 2021