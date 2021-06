pCloud también determinó cuáles son las aplicaciones que consumen más memoria y por ende ralentizan los dispositivos móviles.

Para averiguar qué aplicaciones eran las más exigentes en temas de batería con los celulares, el blog especializado analizó, primero, las funciones que usa cada ‘app’, como la ubicación o la cámara, segundo, la batería que usan las aplicaciones y, por último, si el modo oscuro está disponible.

pCloud, compañía de almacenamiento en la nube, combinó los 3 factores y determinó cuáles son las aplicaciones que más gastan batería y cuáles las que más gastan memoria, pues muchas tienen funciones de segundo plano que deterioran el rendimiento óptimo del teléfono.

Estas 2 aplicaciones permiten que 14 de las 16 funciones disponibles trabajen en segundo plano, incluyendo las más exigentes como la cámara, la ubicación, el micrófono y la conexión Wifi. pCloud le dio una puntuación de 92,31 % de gasto de batería a cada una.

Luego le siguen Uber, Skype, Facebook, Airbnb, Bigo Live, Instagram, Tinder y Bumble completan el top 10.

Snapchat, WhatsApp, Zoom, YouTube, Booking, Amazon, Telegram, Grindr, Likke y LinkedIn finalizan la lista.

Dentro del top 20, 6 aplicaciones son redes sociales, por lo que el blog tecnológico recomienda usar el modo oscuro, en caso de que esté disponible, y así ahorrar hasta un 30 % más de batería.

