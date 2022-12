En la víspera del lanzamiento, los ingenieros se vieron forzados a pausar el fluido de hidrógeno líquido hacia el sistema de lanzamiento debido a la filtración en una válvula de la plataforma móvil de despegue, y fue enviado un equipo para abordar el problema.

Por eso, la programación se mantuvo dentro de la ventana de dos horas de oportunidad para el lanzamiento, que había quedado programado para las 12:34 am, hora colombiana. Sin embargo, a falta de 10 minutos para la hora señalada, se informó que habría un retraso mientras se probaba un componente, por lo que el lanzamiento finalmente se efectuaría alrededor de las 2 de la madrugada.

Range Safety Officer reported to NASA Test Director a problem with a bad ethernet switch and the Range is currently working to change it out and reverify it. Range reporting that it should take about 70 minutes to do that work.

— NASA's Exploration Ground Systems (@NASAGroundSys) November 16, 2022