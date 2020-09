Bella Poarch publicó a mediados de agosto una gestualización de la canción M to the B de la cantante Millie B. Desde entonces, su video en TikTok alcanzó 35 millones de ‘likes’, más de 1,1 millones de comentarios y un poco más de 419,5 millones de reproducciones.

Este video de tan solo 8 segundos le regaló a Poarch una subida significante de seguidores, actualmente tiene 25,4 millones de seguidores y 331,4 millones de likes en su cuenta de TikTok.

Pese a que este es su video más visto, la TikToker intenta replicar ese mismo video en forma de agradecimiento. Su segundo clip no bajó de los 13 millones de ‘likes’ y 118 millones de visualizaciones.

Aunque esta joven tiene menos seguidores en esta plataforma y no es tan popular, logró alcanzar los 74,8 mil fans por cuenta de un tatuaje, una polémica de la que se enteró hasta ver multitudinarios tuits.

Bella comentó en uno de sus tuits que se tatuó una bandera del Sol Naciente, la antigua bandera militar de Japón. FayerWayer explicó que esta bandera, que cuenta con un círculo rojo y 16 rayos, se asocia en China y en Corea del Sur con los peores crímenes cometidos por el Ejército Imperial Japonés hasta la Segunda Guerra Mundial.

I apologize to Koreans because 6 months ago I got a tattoo of the red sun with 16 rays. At that time, I didn’t know the history. But when I found out, I immediately had it covered and scheduled for removal. I am ashamed of myself for not doing my research. I sincerely apologize.

— Bella Poarch (@bellapoarch) September 6, 2020