La red social Twitter, ahora conocida como X, ha tenido varios cambios en su funcionamiento desde que Elon Musk la adquirió hace unos meses, tales como quitar la verificación si no se paga un valor, limitar el número de visualizaciones al día, el logo y mucho más.

Esos cambios se presentan, según explica el también dueño de Tesla, ya que quiere disminuir que las cuentas falsas suban contenido, que hayan mejores cosas para ver y para embellecer la pantalla principal para que los usuarios tengan una mejor experiencia, pero muchos no están tan convencidos con los constantes cambios.

De hecho, la última actualización que planea hacer Musk afectará a los medios de comunicación, ya que a partir de los próximos días ya no se verán los titulares de las noticias de los portales web, sino únicamente una foto acompañada de un texto que el usuario escriba por su cuenta.

Es decir, antes se sabía que poniendo el link de la página web aparecía la foto de la misma, se compartía el titular de la nota y el URL para poder acceder directamente si le llamaba la atención, pero ya no será así, según publicó Musk en su Twitter.

This is coming from me directly. Will greatly improve the esthetics.

Según publicó el diario Fortune, ahora lo que tendrá que hacer el medio es subir la imagen y escribir un texto llamativo para que el usuario se interese y le de clic a la imagen, lo cual lo llevará directamente a la noticia. Sin embargo, agregó el medio, esto significará una reducción importante en el tráfico de algunas empresas que tenían su principal entrada a través de dicha red social.

Sobre las razones de por qué Musk pensó que esto es una buena idea, el medio agregó que se manejan dos hipótesis: ‘clickbait’ o estética. La primera responde a que hay mucha información falsa y titulares que no desarrollan nada de lo que va a decir la nota, por lo que obligan al lector a dar clic y leer información que quizá ni siquiera se sugería en el titular.

Por otro lado, y como dijo Musk en su tuit, lo que buscaría esto es mejorar la estética de la pantalla principal de Twitter. Es decir, al no estar el titular, estas notas ya no ocuparán tanto espacio en la pantalla principal, por lo que cabe más contenido que los otros usuarios pueden aprovechar creando comunidades.

Ahora, esto también responde a que Twitter está con un plan de creadores de contenido y pautas, para que los ingresos a la plataforma sean mayores. Cabe destacar que aquellos que paguen por tener el chulo azul tienen varios beneficios, como el caso de poder recibir ingresos por parte de la publicidad. Tanto así que incluso Musk publicó que si alguien es periodista, en vez de publicar en una página independiente, publique directamente en la red social.

If you’re a journalist who wants more freedom to write and a higher income, then publish directly on this platform!

— Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2023