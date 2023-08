Twitter ha tomado fuerza luego del decepcionante lanzamiento de Threads, el cual en sus primeros días logró un récord de usuarios, pero, apenas unos meses después, ya la mitad de esas personas volvieron a Twitter ya que la red social de Meta no los cautivó.

(Ver también: Elon Musk puso más de 600 artículos de Twitter en venta; todos desde casi $ 100.000)

Sin embargo, los números del ahora X siguen siendo negativos, teniendo en cuenta que el valor de las acciones y demás han bajado en un gran porcentaje desde que Elon Musk es el propietario de esta plataforma.

Para combatir esto, Musk le apuntó a conseguir más anuncios en la red social de la mano de los creadores de contenido que paguen por tener la verificación al lado del usuario. En principio, para que estas personas comenzaran a monetizar con marcas, era obligatorio tener por lo menos 500 seguidores en sus cuentas y reunir 15 millones de impresiones acumuladas de los tuits en los últimos tres meses.

No obstante, al ver que así no estaba funcionando mucho el plan, ahora se decidió bajar el número de impresiones para comenzar a ganar dinero y de 15 millones se redujo a tan solo cinco millones, siendo mucho más asequible para los creadores de contenido.

Now, even more people can get paid to post!

We’ve lowered the eligibility threshold for ads revenue sharing from 15M to 5M impressions within the last 3 months. We’ve also lowered the minimum payout threshold from $50 to $10.

Sign up for a Premium subscription to get access.

— Support (@Support) August 10, 2023