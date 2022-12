En las últimas horas, Elon Musk, como nuevo propietario de Twitter, envió un correo a sus empleados con una propuesta que expiraba a las 5:00 de la tarde de este jueves, hora Nueva York.

En el mensaje, el multimillonario les pedía comprometerse con dedicación “a fondo” en el trabajo de la empresa o afrontar un despido. “Para construir un Twitter 2.0 revolucionario y tener éxito en un mundo cada vez más competitivo, deberemos brindarnos a fondo, al extremo”, escribió el magnate, pidiendo a los trabajadores asumir el compromiso antes de la fecha límite.

El empresario invitó a sus empleados a adherir a su enfoque dando clic en una casilla que decía ‘Sí’, pero si decidían no aceptar, debían abandonar la empresa con una indemnización de tres meses de salario a cambio.

Pues bien, la hora se cumplió y, pese a que el también dueño de Tesla intentó convencerlos con otras condiciones como mantener un trabajo remoto, cientos de empleados optaron por negarse; eso obligó a la empresa a cerrar temporalmente sus oficinas y suspender las credenciales de acceso de los empleados.

Sin embargo, muchos de ellos no se fueron sin dejarle un mensaje, en el edificio:

Otras versiones indican que muchos empleados dejaron directamente a Musk hablando solo durante una conferencia, dejándole claro que declinaban su oferta y forma de trabajar.

El mayor temor de Musk, según quienes siguen de cerca el tema, es que los trabajadores, especialmente los ingenieros, no saboteen la plataforma. Además, se presume que la red social sufra una inusual caída masiva, ante la falta de soporte técnico.

Las oficinas abrirían nuevamente el lunes 21 de noviembre.

Desde que llegó a la cabeza del grupo con sede en San Francisco (California, oeste) a fines de octubre, Musk ya despidió a la mitad de los 7.500 trabajadores de tiempo completo de Twitter.

Además, añade el New York Times, “ha despedido a los disidentes y les ha dicho a los empleados que deben ser ‘extremadamente duros’ para que la empresa sea un éxito”.

La plataforma atraviesa serias turbulencias, con el retiro de varios anunciantes importantes, que interrumpieron sus compras de espacios publicitarios en la red del pájaro azul, lo cual constituía la principal fuente de ingresos para el grupo.

Este jueves, esa fue una de las principales tendencias en la red social, que es una forma de decir que Twitter descanse en paz (rest in peace, en inglés).

Eso también hizo que otras plataformas se volvieran tendencia, ante la posibilidad de que la comunicación vuelva se centre en WhatsApp, Telegram y otras redes sociales, aunque ninguna de ellas funciona similar a Twitter.

Estos son algunos de los memes:

It’s been a pleasure tweeting with y’all for the past 13 years. #RIPTwitter pic.twitter.com/XsLuMNi59A

— toby is the scranton strangler (@OhHELLNawl) November 18, 2022