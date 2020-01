Con nuevas cámaras verticales, un cambio completo en la manera de pensar las transmisiones y hasta salas de control completamente rediseñadas, el fútbol alemán busca posicionarse a la vanguardia con esta novedad.

“Estamos muy satisfechos con la prueba”, reconoció el líder de innovación de la liga alemana, Andreas Heyden. “Vemos que los videos verticales en redes sociales y dispositivos móviles son mejor recibidos que los de orientación horizontal”, agregó.

Aunque el sentido de implementar esta novedad es adaptar el formato de imagen al uso vertical de los teléfonos móviles, el resultado parece poco funcional, al menos a primera vista.

Dos son las razones de sentido común por las que esto podría no resultar, pese al visto bueno de las autoridades del fútbol teutón. La primera es que las transmisiones tradicionales ya se ven normalmente por teléfonos con solo utilizarlos horizontalmente.

La segunda tiene que ver con el sentido del juego, pues la perspectiva amplia de una transmisión horizontal permite leer y apreciar mejor el fútbol, de izquierda a derecha y viceversa. Para que se pueda ver de esta manera en formato vertical, la toma tendría que abrirse demasiado y se perdería detalle en la imagen. En su defecto, se sacrificaría una parte importante que gusta a muchos fanáticos, como lo es la apreciación táctica de los partidos.

La idea podría ser bien recibida en redes para videos sueltos, aunque para partidos completos su éxito está por verse.

Una solución poco ortodoxa sería comenzar a transmitir los partidos en este formato con cámaras detrás de los arcos, como algunas de las que suelen implementar algunos operadores de cable durante eventos especiales.

Así se vieron las primeras imágenes verticales de un partido en Alemania:

During the most recent #Bundesliga matchday the #DFL tested the live broadcast of a game in a vertical 9:16 format. This production was the first of its kind in world football.

More information ➡️ https://t.co/cNOnixfhbC pic.twitter.com/nR2chK5kY6

— DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) December 4, 2019